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¿ADIÓS A LAS LARGAS COLAS? Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS con esta radical medida

El Gobierno planea un intercambio entre EsSalud y Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para optimizar la atención en salud.

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    ¿ADIÓS A LAS LARGAS COLAS? Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS con esta radical medida
    Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS: la radical medida que alista el gobierno de Keiko Fujimori | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿ADIÓS A LAS LARGAS COLAS? Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS con esta radical medida

    El Ejecutivo busca implementar un sistema de intercambio entre entidades de salud públicas y privadas. Este cambio permitirá a los afiliados de EsSalud recibir servicios médicos en Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y viceversa. La iniciativa busca integrar ambos sectores para un mejor uso de la infraestructura sanitaria del país.

    El sistema de salud se transforma: el intercambio entre EsSalud y las EPS

    El proyecto tiene como fin aliviar la carga de los hospitales públicos y reducir las largas esperas que afectan a muchos asegurados. Permitirá acceso directo a clínicas privadas para los afiliados de EsSalud, acelerando las consultas externas y procedimientos quirúrgicos, mejorando así la respuesta ante emergencias.

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    Se desarrollarán esquemas económicos y convenios tarifarios entre el Estado y aseguradoras privadas. De esta forma, cada entidad de salud asumirá los costos de las atenciones a afiliados de la red opuesta, evitando sobrecostos para los asegurados.

    Reacciones y preocupaciones en el sector médico y EPS

    Aunque la propuesta entusiasma a muchos, ha generado diversas opiniones entre especialistas médicos, gremios de salud y representantes de EPS. Algunos destacan la reducción de la congestión y problemas estructurales en los centros médicos, mientras que otros enfatizan la necesidad de una cuidadosa supervisión de costos y coberturas médicas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿ADIÓS A LAS LARGAS COLAS? Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS con esta radical medida
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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