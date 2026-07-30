¿ADIÓS A LAS LARGAS COLAS? Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS con esta radical medida

¿ADIÓS A LAS LARGAS COLAS? Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS con esta radical medidaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ejecutivo busca implementar un sistema de intercambio entre entidades de salud públicas y privadas. Este cambio permitirá a los afiliados de EsSalud recibir servicios médicos en Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y viceversa. La iniciativa busca integrar ambos sectores para un mejor uso de la infraestructura sanitaria del país.
El sistema de salud se transforma: el intercambio entre EsSalud y las EPS
El proyecto tiene como fin aliviar la carga de los hospitales públicos y reducir las largas esperas que afectan a muchos asegurados. Permitirá acceso directo a clínicas privadas para los afiliados de EsSalud, acelerando las consultas externas y procedimientos quirúrgicos, mejorando así la respuesta ante emergencias.
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Se desarrollarán esquemas económicos y convenios tarifarios entre el Estado y aseguradoras privadas. De esta forma, cada entidad de salud asumirá los costos de las atenciones a afiliados de la red opuesta, evitando sobrecostos para los asegurados.
Reacciones y preocupaciones en el sector médico y EPS
Aunque la propuesta entusiasma a muchos, ha generado diversas opiniones entre especialistas médicos, gremios de salud y representantes de EPS. Algunos destacan la reducción de la congestión y problemas estructurales en los centros médicos, mientras que otros enfatizan la necesidad de una cuidadosa supervisión de costos y coberturas médicas.