¿ADIÓS A LAS LARGAS COLAS? Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS con esta radical medida

El Gobierno planea un intercambio entre EsSalud y Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para optimizar la atención en salud.

Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS: la radical medida que alista el gobierno de Keiko Fujimori | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Afiliados a EsSalud podrían atenderse en CLÍNICAS PRIVADAS: la radical medida que alista el gobierno de Keiko Fujimori | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El Ejecutivo busca implementar un sistema de intercambio entre entidades de salud públicas y privadas. Este cambio permitirá a los afiliados de EsSalud recibir servicios médicos en Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y viceversa. La iniciativa busca integrar ambos sectores para un mejor uso de la infraestructura sanitaria del país.

El sistema de salud se transforma: el intercambio entre EsSalud y las EPS

El proyecto tiene como fin aliviar la carga de los hospitales públicos y reducir las largas esperas que afectan a muchos asegurados. Permitirá acceso directo a clínicas privadas para los afiliados de EsSalud, acelerando las consultas externas y procedimientos quirúrgicos, mejorando así la respuesta ante emergencias.

Se desarrollarán esquemas económicos y convenios tarifarios entre el Estado y aseguradoras privadas. De esta forma, cada entidad de salud asumirá los costos de las atenciones a afiliados de la red opuesta, evitando sobrecostos para los asegurados.

Reacciones y preocupaciones en el sector médico y EPS