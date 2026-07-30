Natalia Segura conocida influencer generó preocupación entre sus seguidores con un reciente video en el que confiesa el difícil momento que atraviesa debido a un diagnóstico médico. La esposa de Ignacio Baladán está pasando por una situación complicada con su salud y decidió compartir entre lágrimas lo que está viviendo.

Natalia Segura llora tras recibir noticia médica sobre su salud

A través de su perfil de TikTok, la famosa colombiana declaró que un médico recientemente le informó que deberá convivir con dolores crónicos de por vida, sin una cura, debido a las secuelas de balazos que sufrió hace años. Cabe recordar que hace pocos meses, Natalia Segura se sometió a una operación con bioestimuladores, pero no logró aliviar su dolor.

"El martes pasado me volvieron a desahuciar, me dijeron otra vez: vivirás con ese dolor crónico toda tu vida. Es algo que no mejoró ni en tres meses, ni en seis meses, ni en cinco años. Han hecho de todo y, claramente, nada funcionó. Básicamente, me topé con un muro, el muro de la realidad", expresó.

"El médico no hizo algo malo, siento que me habló sinceramente. Aunque no es nuevo para mí, pero amigas, llevo días sin compartirles cómo me he sentido tras los bioestimuladores. Esa experiencia me afectó emocionalmente, mentalmente y obviamente ha sido detrás de la pantalla", expresó.

Ignacio Baladán bromea sobre ser 'padre soltero' mientras Natalia Segura viaja

Recientemente, Ignacio Baladán hizo reír a sus seguidores tras publicar un video en Instagram que muestra cómo cuida a su hijo Lucca mientras Natalia Segura está de viaje. En el clip, el exintegrante de 'Esto es guerra' aparece cambiando, alimentando, jugando y haciendo ejercicio con él.