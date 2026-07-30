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Natalia Segura enfrenta difícil situación tras anunciar conmovedora noticia de salud: "Me desahuciaron"

Natalia Segura compartió un video revelando su estado de salud actual y no pudo evitar llorar al hacerlo. ¿Qué le informaron?

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    Natalia Segura enfrenta difícil situación tras anunciar conmovedora noticia de salud: "Me desahuciaron"
    Natalia Segura enfrenta COMPLICADO MOMENTO tras romper en llanto y confesar preocupante noticia sobre su salud | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Natalia Segura enfrenta difícil situación tras anunciar conmovedora noticia de salud: "Me desahuciaron"

    Natalia Segura conocida influencer generó preocupación entre sus seguidores con un reciente video en el que confiesa el difícil momento que atraviesa debido a un diagnóstico médico. La esposa de Ignacio Baladán está pasando por una situación complicada con su salud y decidió compartir entre lágrimas lo que está viviendo.

    Natalia Segura llora tras recibir noticia médica sobre su salud

    A través de su perfil de TikTok, la famosa colombiana declaró que un médico recientemente le informó que deberá convivir con dolores crónicos de por vida, sin una cura, debido a las secuelas de balazos que sufrió hace años. Cabe recordar que hace pocos meses, Natalia Segura se sometió a una operación con bioestimuladores, pero no logró aliviar su dolor.

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    "El martes pasado me volvieron a desahuciar, me dijeron otra vez: vivirás con ese dolor crónico toda tu vida. Es algo que no mejoró ni en tres meses, ni en seis meses, ni en cinco años. Han hecho de todo y, claramente, nada funcionó. Básicamente, me topé con un muro, el muro de la realidad", expresó.

    "El médico no hizo algo malo, siento que me habló sinceramente. Aunque no es nuevo para mí, pero amigas, llevo días sin compartirles cómo me he sentido tras los bioestimuladores. Esa experiencia me afectó emocionalmente, mentalmente y obviamente ha sido detrás de la pantalla", expresó.

    Ignacio Baladán bromea sobre ser 'padre soltero' mientras Natalia Segura viaja

    Recientemente, Ignacio Baladán hizo reír a sus seguidores tras publicar un video en Instagram que muestra cómo cuida a su hijo Lucca mientras Natalia Segura está de viaje. En el clip, el exintegrante de 'Esto es guerra' aparece cambiando, alimentando, jugando y haciendo ejercicio con él.

    En el post, comentó con humor que ahora es un padre soltero, explicando que su esposa está en Bogotá por trabajo y él está a cargo del pequeño. "Nadie menciona lo duro que es ser padre soltero. La madre se fue a trabajar a Bogotá (solo lleva un día)", escribió. Natalia respondió con emojis de risa, mientras que los fans de la pareja aprovecharon para bromear con comentarios como: 'Lucca está cuidando a Ignacio' y 'Lucca es un bebé muy juicioso'.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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