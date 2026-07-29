Un miembro del equipo de seguridad del rey se volvió la inesperada estrella de TikTok durante la ceremonia de cambio de mando en Lima.

La llegada a Lima de diversos líderes mundiales para las celebraciones de Fiestas Patrias y la ceremonia de juramentación presidencial cautivó la atención masiva. No obstante, un detalle inesperado ajeno al protocolo oficial acaparó la atención en redes: la aparición de uno de los miembros de seguridad del rey Felipe VI de España.

Durante las actividades oficiales en el Centro Histórico de Lima, varios ciudadanos y transeúntes capturaban el paso del séquito real con sus celulares. En estos trayectos, un agente de seguridad español llamó especialmente la atención.

En poco tiempo, múltiples videos comenzaron a viralizarse en TikTok e Instagram, donde la figura del guardaespaldas incluso superó en atención al propio rey. Los usuarios acompañaron los clips con la conocida cumbia de la telenovela Pasión de Gavilanes, '¿Quién es ese hombre?', así como otros temas de moda como 'Bandido'.

"Todos grabando al rey de España y yo enfocando a su guardaespaldas", "El verdadero quién es ese hombre en las calles de Lima", y "Así da gusto seguir la cobertura oficial", fueron algunos de los comentarios más destacados en redes.

Estilo y protección en medio de la actividad oficial

El miembro del equipo de la Casa Real española cautivó al público peruano con su destacada presencia, seriedad y elegancia en la ejecución de su tarea de protección, tanto en traslados vehiculares como a pie.