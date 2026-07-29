La conocida actriz Malú Costa cumplió una condena por tráfico de drogas . Tras su liberación, se alejó del espectáculo y ahora, a sus 46 años , revela su nueva ocupación.

Durante la primera década de 2000, Malú Costa fue una figura destacada y controversial en la farándula peruana. Con su nombre vinculado a diversos escándalos y ampays, era un rostro frecuente en las principales portadas.

Su carrera se vio interrumpida en octubre de 2005 cuando fue arrestada con su pareja de entonces, Juan José Gazzo, acusada de estar involucrada en un caso de tráfico ilegal de drogas. El juicio resultó en una sentencia de 33 meses en el penal Santa Mónica y una multa de S/30.000.

Tras cumplir la condena, Costa, conocida por series como 'Así es la vida' y 'Mil oficios', y un notable ampay con el exfutbolista Aldo Olcese, optó por retirarse de la televisión y mantenerse fuera del foco público.

Deslumbrante nueva etapa de Malú Costa en 2026

Al quedar en libertad, muchos esperaban que Malú Costa regresara a la actuación y el modelaje, pero no fue así. Con cuarenta y seis años, eligió mantenerse distante de polémicas y enfocarse en una nueva etapa aprovechando el poder de las redes sociales. Pese a un breve rol en la película 'El caso Monroy' en 2023, no retomó la actuación.

Ahora como creadora de contenido Malú publica ocasionalmente en Instagram momentos de su vida personal. Aunque su audiencia es reducida, con cerca de dos mil seguidores, utiliza la plataforma para presentarse de manera reservada y familiar, contrastando con la imagen pública del pasado.

Malú Costa habla sobre el sufrimiento familiar tras su encarcelamiento

Recuperada su libertad, Malú Costa ofreció una entrevista en la que relató cómo su encarcelación afectó a su familia, destacando el dolor de sus padres al verla en prisión.