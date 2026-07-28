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Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/ 1,300: conoce desde cuándo entrará en vigencia

Keiko Fujimori anunció un aumento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300 durante su mensaje a la Nación del 28 de julio.

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    Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/ 1,300: conoce desde cuándo entrará en vigencia
    Keiko Fujimori anunció el aumento de sueldo mínimo durante su primer mensaje a la Nación. | Composición Wapa
    Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/ 1,300: conoce desde cuándo entrará en vigencia

    Últimas noticias. La presidenta Keiko Fujimori Higuchi confirmó durante su discurso a la Nación del 28 de julio un incremento en la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300. Este aumento forma parte de un conjunto de medidas del Ejecutivo que buscan potenciar el empleo formal y mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

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    "Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles", indicó la presidenta al delinear el objetivo de su administración, que es preservar la sostenibilidad fiscal, enfocándose en el trabajo, la inversión y la empresa como motores económicos clave.

    ¿Cuándo se concretará el aumento del salario mínimo a S/ 1.300?

    Es importante señalar que la remuneración mínima actual se sitúa en S/ 1.130, vigente desde enero de 2025. Según el anuncio presidencial, el salario incrementaría en S/ 170; sin embargo, durante el discurso no se especificó cuándo se implementará la medida ni el mecanismo legal que se utilizará para su aprobación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/ 1,300: conoce desde cuándo entrará en vigencia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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