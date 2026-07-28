Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/ 1,300: conoce desde cuándo entrará en vigencia

Keiko Fujimori anunció un aumento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300 durante su mensaje a la Nación del 28 de julio.

Keiko Fujimori anunció el aumento de sueldo mínimo durante su primer mensaje a la Nación. | Composición Wapa

Keiko Fujimori anunció el aumento de sueldo mínimo durante su primer mensaje a la Nación. | Composición Wapa

Últimas noticias. La presidenta Keiko Fujimori Higuchi confirmó durante su discurso a la Nación del 28 de julio un incremento en la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300. Este aumento forma parte de un conjunto de medidas del Ejecutivo que buscan potenciar el empleo formal y mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

"Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles", indicó la presidenta al delinear el objetivo de su administración, que es preservar la sostenibilidad fiscal, enfocándose en el trabajo, la inversión y la empresa como motores económicos clave.

¿Cuándo se concretará el aumento del salario mínimo a S/ 1.300?