Ignacio Baladán SE QUEDA SOLO con su hijo y confiesa su SUFRIMIENTO por ser PADRE SOLTERO: "La madre se fue..."

Ignacio Baladán confesó cómo atraviesa su nueva etapa familiar y afronta con humor las tareas del hogar y el cuidado del bebé. Sus seguidores reaccionaron en redes sociales.

Ignacio Baladán hace inesperada confesión sobre la crianza de su hijo | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Ignacio Baladán hace inesperada confesión sobre la crianza de su hijo | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Ignacio Baladán volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir detalles de una nueva etapa en su vida familiar. El exchico reality mostró cómo transcurren sus días al cuidado de su pequeño hijo mientras Natalia Segura se encuentra fuera del país por compromisos profesionales. Sus publicaciones en redes sociales no tardaron en generar reacciones y comentarios entre sus fanáticos.

Ignacio Baladán relata cómo afronta el cuidado de su hijo sin Natalia Segura

A través de su cuenta oficial de Instagram, el influencer uruguayo publicó un video en el que aparece realizando diversas actividades junto a su bebé. En las imágenes se le observa ocupándose de varias tareas cotidianas, desde alimentarlo y cambiarlo hasta jugar y ejercitarse acompañado por el pequeño.

Ignacio Baladán hace inesperada confesión sobre la crianza de su hijo

La publicación llamó la atención de sus seguidores debido a la ausencia de Natalia Segura, quien actualmente se encuentra en Bogotá por motivos laborales. Ante ello, Baladán decidió contar con humor cómo viene enfrentando esta experiencia mientras asume por completo el cuidado de su hijo.

“Nadie te dice lo duro que es ser padre soltero. La madre se fue a trabajar a Bogotá (lleva solo un día)”, confesó junto al video que publicó en su cuenta de Instagram.

La ocurrencia fue tomada con simpatía por sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron a la publicación con divertidos comentarios. Algunos incluso bromearon al señalar que el bebé parecía ser quien realmente cuidaba al influencer, lo que generó una ola de mensajes llenos de cariño hacia la familia.

Ignacio Baladán revela que quiere agrandar la familia con Natalia Segura

Más allá de los momentos que comparte como padre primerizo, Ignacio Baladán también sorprendió recientemente al hablar sobre los planes que tiene junto a Natalia Segura para el futuro. El creador de contenido confesó que ambos vienen conversando sobre la posibilidad de ampliar la familia y darle un hermanito a su hijo.

Durante una entrevista, explicó que, aunque existe la posibilidad de celebrar una boda religiosa en algún momento, por ahora ese proyecto no ocupa el primer lugar entre sus prioridades. “Estaba el tema de que nosotros nos casamos, pero por civil. No está el tema de si nos casamos por iglesia o no”, explicó.

Asimismo, reveló que su principal deseo en la actualidad es convertirse nuevamente en padre, motivo por el que incluso ya habría planteado el tema a su pareja.

“Yo le dije, amor, mira, si querés nos casamos por iglesia ahora o tenemos el segundo, vamos a elegir, las dos cosas no se pueden al mismo tiempo”, dijo entre risas.