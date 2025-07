Ignacio Baladán confiesa el secreto que mantiene con ‘La Segura’ tras enterarse que no es el “papá” de su hijo

Ignacio Baladán vuelve a estar bajo los reflectores, esta vez no solo por la inesperada confesión de su esposa Natalia Segura , quien aseguró que el exintegrante de Esto es Guerra no sería el padre biológico de su hijo por una peculiar razón: el color de ojos del pequeño. En medio de esta controversia, el uruguayo sorprendió con una anécdota que compartió desde Estados Unidos y que sacó más de una risa a sus seguidores.

“La chica quería que gaste más. Escucháme, querida, estoy entrenado como militar. Ya entiendo la mente femenina porque conozco a mi mujer y sé cuándo quiere que gaste de más. No me hables tan rápido en inglés que no te voy a caer. ¡Estoy entrenado por una colombiana!”, bromeó, haciendo referencia a Natalia Segura, entre risas.