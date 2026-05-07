Esposa de Ignacio Baladán sufre al confesar que fallo en operación agravó su enfermedad crónica

La influencer colombiana compartió que la implantación de un neuroestimulador empeoró su problema de salud y la llevó a enfrentar depresión.

Natalia Segura, la esposa del conocido chef uruguayo Ignacio Baladán, movió a sus seguidores al compartir la complicada situación de salud por la que está pasando. La influencer colombiana confesó que una reciente intervención, la cual era su gran esperanza para aliviar el dolor crónico que sufre, no cumplió con las expectativas y agravó su condición física y emocional.

Mediante un emotivo video en sus redes sociales, la creadora de contenido explicó que se le implantó un neuroestimulador, un dispositivo diseñado para mitigar dolores neuropáticos y mejorar la vida de pacientes con enfermedades crónicas. Sin embargo, lejos de sentir alivio, percibió un incremento en las molestias. “No hubo mejoría, de hecho, empecé a empeorar”, manifestó.

Natalia Segura detalla su lucha tras la intervención fallida

La influencer relató que optó por el procedimiento médico con la esperanza de recuperar calidad de vida y reducir el dolor. Según sus palabras, el neuroestimulador era una opción relevante para convivir mejor con su enfermedad crónica y recuperar ciertas actividades cotidianas limitadas por su condición.

“Estaba muy feliz al principio pensando que por fin podría levantarme sin dolor. Desafortunadamente, no fue así”, expresó 'La Segura' en el video donde detalla su experiencia médica. “El dispositivo, en lugar de ayudar, intensificó mi dolor y neuropatía”, explicó. También mencionó que los médicos aún no entienden claramente por qué su organismo reaccionó de este modo, dado lo complejo del sistema nervioso.

A pesar del duro desafío, la creadora de contenido asegura que intenta mantener una actitud positiva y no dejar que el dolor eclipse su esencia. “Prefiero vivir con felicidad ya sea que tenga dolor o no”, subrayó.

Ignacio Baladán brinda su apoyo tras la revelación

La situación de salud ha afectado emocionalmente a Natalia Segura, quien admitió haber pasado por fuertes episodios depresivos en semanas recientes. “Tuve días donde solo podía llorar, estuve sumida en una depresión como hacía años no experimentaba”, confesó.