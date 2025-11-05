Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Natalia Segura sufre las secuelas de una operación de más de 6 horas

Natalia Segura, pareja de Ignacio Baladán reveló, a través de sus redes sociales que tuvo que pasar por una operación de más de 6 horas.

    La influencer colombiana Natalia Segura, conocida como La Segura, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de someterse a una delicada cirugía que se prolongó por más de seis horas. Tras salir del quirófano, la creadora de contenido reapareció en sus redes sociales para contar que atraviesa fuertes dolores, ya que los efectos de la anestesia habrían desaparecido.

    ¿Qué tipo de cirugía se realizó Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán?

    A través de su cuenta de Instagram, la esposa del empresario y pastelero Ignacio Baladán explicó que el pasado 31 de octubre fue intervenida quirúrgicamente para realizarse una lipotransferencia con reconstrucción, un procedimiento que duró varias horas debido a su complejidad.

    Sin embargo, a partir del 4 de noviembre, la influencer comenzó a sentir un intenso malestar físico como consecuencia de la operación. Según contó, el dolor se intensificó cuando el efecto de la anestesia terminó por completo.

    wapa.pe

    “Situación actual: Amigas, hoy me ha ido como perro en misa. Ayer me quitaron la bomba de dolor y hoy me he sentido como Sansón sin pelo. Sin poderes y un dolor de h* p*****”, escribió La Segura en una historia de Instagram, mostrando su característico sentido del humor pese a las molestias.

    Natalia Segura también reveló la condición médica de su bebé con Ignacio Baladán

    Días antes de la cirugía, la influencer había causado preocupación entre sus seguidores al compartir imágenes de su bebé en una camilla de clínica. En esa ocasión, explicó que su pequeño nació con una condición que afecta su alimentación, motivo por el cual debe acudir constantemente a consultas médicas y probar diferentes tipos de leche.

    En una reciente actualización, La Segura detalló que su hijo volvió a presentar complicaciones y que los médicos sospechan de un fuerte reflujo gástrico. “Hola tías, tranquilas, no estoy hospitalizado ni nada. Estamos en el médico donde la pediatra, en urgencias de una clínica, mi hijo sufre de un reflujo horrible y le han cambiado la leche como cuatro veces”, señaló en sus redes sociales.

    Las revelaciones de la creadora de contenido generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes destacaron su fortaleza tanto como madre como en su proceso de recuperación posoperatoria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalia Segura sufre las secuelas de una operación de más de 6 horas
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

