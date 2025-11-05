Esto es Guerra lideró el rating de la TV peruana con inicio de la gran semifinal

Wapa.pe
Esto es Guerra, conocido programa de competencia, alcanzó los 21 puntos de rating y superó a la competencia.

    'Esto es Guerra' se consolida como el programa más visto de la televisión peruana, alcanzando 21 puntos de rating en su gran semifinal y picos de 24 puntos en el minuto a minuto.
    El reality de competencia 'Esto es Guerra' sigue cautivando al público y se consolidó como el programa más visto de la televisión nacional con 21 puntos de rating, que registró ayer lunes cuando se inició la gran semifinal. Además, en el minuto a minuto alcanzó picos de 24 puntos.

    La gran semifinal de 'Esto es Guerra' es un paso previo a la final del reality de competencia y con los 21 puntos de rating sigue conquistando al público en su temporada número 13. En segundo lugar se ubicó 'Al fondo hay sitio' con 20.5 puntos y luego 'Luz de luna 4' con 13.8 puntos de rating.

    Respecto a los programas de la competencia, 'Esto es Guerra', mantiene un largo liderazgo; pues desde hace 13 años es líder de los programas en vivo de la televisión peruana. El último lunes espacios como 'Yo soy' apenas hizo 9.2 y 'Magaly Teve' alcanzó 8.3 puntos de rating.

    Patricio Parodi fue suspendido en Esto es Guerra

    En el programa de ayer, Patricio Parodi fue suspendido y no participó en la semifinal por haber salido de fiesta el fin de semana; pues no cumplió con el descanso médico que le otorgaron debido a un esguince, que sufrió durante las competencias del programa de competencia.

    La producción del programa tuvo una dura decisión al sancionarlo pues el último viernes tuvo un esguince en primer grado mientras participaba en un competencia, y le dieron seis días de descanso. Sin embargo, Patricio Parodi estuvo horas después de una fiesta sin respetar las indicaciones de los médicos.

    "Conozco las reglas del programa, sé que con la lesión debía guardar reposo, pero salí a celebrar con unos amigos y estoy aquí hoy lunes para trabajar y cumplir con mis labores. Me apasiona competir y lo quiero hacer bajo mi responsabilidad", dijo Patricio Parodi.

    Tras la salida de Patricio Parodi, el modelo Kevin Díaz retornó al reality de competencia y dijo que le gustaría quedarse pues busca su revancha tras haber sido eliminado hace unos días.

    Aunque las redes sociales explotaron con dicha decisión, el equipo de los guerreros demostró toda su fortaleza imponiéndose en varios de los juegos de la gran semifinal, que hoy terminará y consagrará a uno de los equipos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

