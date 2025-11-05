Magaly Medina lanzó fuertes críticas contra el cantante por desentenderse de sus responsabilidades como padre y señaló que debería estar agradecido con la madre de su hija por haberla sacado adelante.

La conductora Magaly Medina no se contuvo y lanzó una dura crítica contra Christian Domínguez, tras conocerse la denuncia por violencia psicológica que el cantante presentó contra su expareja Melanie Martínez, madre de su hija mayor.

Durante la emisión del 4 de noviembre de su programa “Magaly TV: La Firme”, la periodista abordó el tema desde una perspectiva empática y reflexiva, afirmando que el artista debería examinar sus propias conductas antes de señalar a la madre de su hija.

“Yo creo, o sea, esa es mi opinión, que un hombre que ha tenido una vida pública llena de escándalos y donde su hija ha podido mirar en redes todo lo que ha pasado, no necesita que su madre le cuente nada. A los dieciséis años, un adolescente tiene la capacidad de entender y también de rebelarse cuando no se siente atendido”, expresó la popular ‘Urraca’, mostrando indignación ante la actitud del cumbiambero.

Magaly Medina sostuvo que la denuncia presentada por Domínguez no solo carece de justificación, sino que podría intensificar los problemas familiares. “No entiendo por qué Christian denuncia violencia psicológica contra él y su hija. Creo que más bien debería agradecerle a la madre de su hija por haberla criado, por haber estado con ella todo este tiempo, porque cuando se separaron, fue Melanie quien se quedó con la niña”, manifestó visiblemente molesta.

La periodista también resaltó la gravedad de acusar a una madre de manipulación emocional, sobre todo cuando ha sido quien ha estado presente en la crianza de su hija adolescente. “Tendría él más bien que estar agradecido, en lugar de estar pidiendo a la justicia hacer una acusación tan seria. Porque violencia psicológica no es algo que se deba usar a la ligera, es un tema muy delicado, y con eso solo está encendiendo más el conflicto en vez de apaciguarlo”, puntualizó.

Asimismo, recordó que la propia hija del cantante reveló en redes sociales que su padre no se comunicaba con ella desde hacía cuatro meses, situación que Medina consideró una forma de maltrato emocional. “La adolescente lo que pedía era simple: ‘Mi papá no me llama, no me habla hace cuatro meses’. Y eso, como dice la madre, esa ley del hielo que le hace a su hija, ¿acaso ningún psicólogo le ha dicho a este señor que esa es la peor y la más cruel forma de maltrato emocional y psicológico?”, cuestionó la conductora.

“La ley del hielo que le hace a su hija es lo más cruel”

De manera reflexiva, Medina insistió en que Domínguez debería romper los patrones negativos de comportamiento que lo distancian de su hija. “Si a él lo criaron así, con la ley del hielo, debería romper ese patrón y sanar su relación, no repetir ese castigo con su hija ni con nadie a su alrededor”, comentó.

La presentadora también señaló que el caso está bajo evaluación del Juzgado de Familia, el cual ha ordenado exámenes psicológicos y forenses. En esa línea, subrayó que cualquier profesional podrá percibir las secuelas emocionales que la adolescente atraviesa por la falta de contacto con su padre.

“Esta chiquita lo dice claramente: ‘Mi papá hace cuatro meses no me habla’. Por más que ha tratado de llamar su atención con videos en TikTok, no ha conseguido nada. Eso es lo que un adolescente hace, de manera equivocada, pero lo hace, porque necesita ser visto, escuchado, querido”, sostuvo con empatía.

Para Magaly Medina, el verdadero problema no radica en una presunta manipulación, sino en la ausencia afectiva. “Esa distancia, ese silencio, eso sí, es maltrato psicológico. Ahí está la prueba, es la misma chica diciéndolo públicamente. No necesita que nadie le meta ideas, ella está expresando su dolor por no sentirse atendida por su propio padre”, añadió.