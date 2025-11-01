Tras no aguantar las lágrimas revelando que tendrá que pasar por delicada cirugía, Natalia Segura, pareja de Ignacio Baladán asombró con su nueva apariencia.

Natalia Segura pasa por DELICADA OPERACIÓN de seis horas y asombra con su apariencia: “Todo salió…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

A ocho meses de convertirse en madre, la colombiana Natalia Segura, más conocida como La Segura, sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que el jueves 31 de octubre se sometería a una delicada cirugía de más de seis horas de duración. En su mensaje, la influencer compartió su angustia y confesó que la noche previa apenas pudo dormir, pues su mayor preocupación era su pequeño hijo, fruto de su relación con Ignacio Baladán.

“Anoche no he podido dormir, porque tenía ese sentimiento de madre. Miraba las fotos y yo (sonido de llanto). No entiendo por qué estaba así, pero yo le decía a mi mamá que no pensaba en nadie. (...) En mi mente solo estaba mi hijo y lloraba por mi hijo”, expresó emocionada antes de ingresar al quirófano, dejando ver el miedo que sentía ante la posibilidad de que algo saliera mal durante el procedimiento.

La creadora de contenido, quien dio a luz en abril de este año, ha demostrado ser una madre dedicada y amorosa junto a su esposo. No obstante, también quiso priorizar su bienestar y explicó que la intervención correspondía a una lipotransferencia reconstructiva, un procedimiento complejo que requería varias horas en sala de operaciones.

Horas más tarde, en la noche del 31 de octubre, La Segura reapareció en sus redes para mostrar cómo había salido de la cirugía y dejó impactados a sus fans con su apariencia. Pese al reciente procedimiento, la influencer lucía en buen estado e incluso logró ponerse de pie para posar frente a la cámara con su característico sentido del humor.

Ataviada con un vestido rosado de cuadros, la modelo posó simulando una mueca de dolor y cargando dos bolsas de drenaje que aún eliminaban los restos de grasa extraída durante la operación.

Con su habitual carisma, acompañó las imágenes con un mensaje divertido: “Nueva tendencia, disfraz de TUNEADA. Happy Halloween hermanas. Todo salió muy bien, gracias por sus mensajes, los amo”, escribió en Instagram. Su esposo, Ignacio Baladán, no tardó en responder con cariño: “Te amoooo tremendo disfraz!!! Ya queremos esos resultados”.

Las fotos no tardaron en viralizarse y causaron sensación entre sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza y rápida recuperación. “Qué bueno verte de pie”, “Dios, qué fuerte es esta mujer”, y “Yo me desmayé tres veces después de operarme, eres admirable”, fueron algunos de los mensajes que recibió en los comentarios.