La turbulenta historia de amor entre ambos se convirtió en contenido habitual de los programas de espectáculos de esa época, en especial por las múltiples reconciliaciones tras las constantes infidelidades de Andy V, lo que llevó a que Sacín fuera apodada como ‘La incondicional’. A pesar de la llegada de su hijo Loan en mayo de 2015, la relación no logró consolidarse y continuó siendo objeto de atención pública por su carácter conflictivo.

“La periodista lo acusó de violencia física y psicológica. No sabíamos que vivían juntos, pensábamos que la chica había entrado en razón y que ya no vivía con esta persona con quien ha tenido una relación tóxica”, cuestionó Magaly Medina en aquel entonces.

Las controversias en torno a la relación no solo llenaron espacios en la prensa de espectáculos, sino que también afectaron seriamente la carrera profesional de Sacín. Luego de involucrarse con Andy V, su trayectoria en la televisión abierta se vio interrumpida, participando únicamente en algunos espacios de cable y desempeñándose como corresponsal, sin lograr recuperar su posición anterior en los medios.

“No es lo mismo estar en un canal de señal abierta ganando una suma de dinero que no todos los reporteros tienen, con un canal de cable que tienen un presupuesto más bajo. Mi carrera en televisión se fue al tacho completamente y eso es lo que le está pasando a Priscila (Mateo). Se va arrepentir, a mi hasta el día de hoy me duele en el alma, así que no debe dejar su carrera”, contó la exreportera entre lágrimas.