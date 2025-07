Vania Bludau llora desgarradoramente al confesar la pérdida de su bebé: "me dijo que no quería intentar más"

“Ya estábamos por entrar en los días de ovulación, y él me dijo que no quería intentar más”, relató Vania, visiblemente afectada por lo que consideró una gran decepción. Para ella, ese momento fue profundamente confuso, pues no sabía cómo sobrellevar un dolor que no podía expresar del todo.

“No es que no me hubiera recuperado del término de la relación anterior, es que realmente no he superado la pérdida”, reconoció. La tristeza era profunda, pues su anhelo de convertirse en madre seguía presente, aunque los acontecimientos no le permitieron cumplir ese sueño.