Gabriel Calvo hace INESPERADA confesión y saca a la luz SORPRESIVA propuesta que le hizo Keiko Fujimori: "De haber aceptado sería...."

El actor rechazó la oferta por no sentirse preparado, y enfatizó la importancia de una formación adecuada para asumir este tipo de roles. Sin embargo, no descarta prepararse para asumir algo así más adelante.

Gabriel Calvo revela la propuesta que recibió de Keiko Fujimori | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Gabriel Calvo revela la propuesta que recibió de Keiko Fujimori | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Gabriel Calvo sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su trayectoria fuera de los escenarios. El actor y exconductor contó que, en medio del último proceso electoral, recibió una oferta que pudo cambiar por completo el rumbo de su carrera profesional.

Durante una reciente entrevista, el artista habló sobre la posibilidad de ingresar a la política y confesó que fue convocado por diversas agrupaciones para postular a un cargo público. Sin embargo, una oferta en particular que habría recibido de Keiko Fujimori llamó la atención debido a la posición que habría ocupado dentro de una conocida organización política.

Gabriel Calvo revela que Keiko Fujimori le propuso postular al Congreso

En conversación con el pódcast 'Café con la Chevez' de Trome, Gabriel Calvo recordó que fue contactado por varias agrupaciones políticas interesadas en incorporarlo a sus listas durante las últimas elecciones.

El actor señaló que una de esas invitaciones provino directamente de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori. Según contó, la propuesta incluía una ubicación privilegiada en la lista de candidatos al Parlamento, lo que le habría dado altas posibilidades de resultar elegido.

"Sí, de hecho estuve invitado por tres partidos para las elecciones pasadas. De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado“, contó.

La confesión generó sorpresa entre los seguidores del actor, quienes desconocían que había estado tan cerca de dar el salto a la política nacional.

¿Por qué Gabriel Calvo rechazó la propuesta de Keiko Fujimori?

Tras contar cómo recibió la invitación, Gabriel Calvo explicó los motivos que lo llevaron a declinar la oferta. Según indicó, su decisión estuvo relacionada con una cuestión de coherencia personal y con la convicción de que quienes asumen cargos públicos deben estar adecuadamente preparados.

El intérprete sostuvo que aceptar una candidatura sin contar con la formación necesaria habría sido contradictorio con las opiniones que expresaba en su programa 'Nadie se salva', donde cuestionaba precisamente la falta de preparación de algunos personajes políticos.

"Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado. Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa, ‘Nadie se salva’, criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado“, sostuvo.

Pese a haber rechazado la propuesta en aquel momento, Gabriel Calvo aclaró que no descarta involucrarse en la política más adelante. No obstante, remarcó que solo lo haría después de adquirir los conocimientos y la preparación que considera indispensables para desempeñar una función pública de manera responsable.

"Hubiera sido una contradicción y yo hoy por hoy, a estas alturas de mi vida, creo que la palabra es lo más importante que tiene uno. Entonces sí, no lo descarto. Probablemente en cinco años entre, pero preparándome, estudiando", explicó.