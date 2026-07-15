Kyara Villanella y su novio se roban la atención durante ceremonia oficial de entrega de credenciales a Keiko Fujimori: Así fue su aparición

La entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa fue un evento que reunió a autoridades y familiares en el Gran Teatro Nacional. La presencia de Kyara Villanella junto a su pareja, Adrián Harboe, destacó entre los asistentes.

Kyara Villanella asiste a ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori acompañada de su novio | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Kyara Villanella asiste a ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori acompañada de su novio | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa reunió a diversas autoridades, familiares y figuras cercanas a la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, más allá del acto oficial encabezado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una de las presencias que más comentarios generó fue la de Kyara Villanella, quien acudió al evento acompañada de su pareja.

La aparición de la hija mayor de Keiko Fujimori junto a Adrián Harboe no pasó desapercibida entre los asistentes ni en redes sociales, donde las imágenes de ambos durante la ceremonia rápidamente se volvieron tema de conversación.

Kyara Villanella asistió junto a su novio a la ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

El acto protocolar se realizó el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional y contó con la presencia de varios integrantes de la familia Fujimori. Keiko Fujimori llegó acompañada por su hermana Sachi Fujimori y sus hijas, Kyara y Kaori, quienes ocuparon lugares preferenciales durante la ceremonia.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Adrián Harboe, pareja de Kyara Villanella. El joven universitario acompañó a la influencer durante toda la actividad oficial y ambos fueron vistos mientras seguían la ceremonia desde las primeras filas del recinto.

La asistencia de Adrián a una ceremonia de gran relevancia política generó diversas reacciones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios destacaron la cercanía y complicidad de la pareja, otros expresaron sorpresa al verlo participar en una actividad tan significativa para la familia Fujimori.

Asimismo, la presencia de Kaori Fujimori también fue comentada por internautas, quienes resaltaron su participación en uno de los momentos más importantes para la nueva presidenta electa.

Keiko Fujimori dedicó emotivas palabras a sus hijas durante su discurso

Durante su intervención tras recibir las credenciales oficiales, Keiko Fujimori aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de sus seres queridos y enviar un mensaje de unidad al país.

La mandataria electa recordó a sus padres y destacó el papel fundamental que su familia ha tenido a lo largo de los años. "Hoy, también, quiero agradecer de manera muy especial a mi familia. Papá, mamá, siempre los llevo en mi corazón", expresó ante el público la nueva mandataria.

Posteriormente, dirigió unas sentidas palabras a Kyara y Kaori, y reconoció la fortaleza que ambas demostraron durante los momentos más complejos que atravesó su entorno familiar.

"A mis hijas, Kyara y Kaori, ustedes han crecido enfrentando circunstancias que ninguna familia desea vivir. Sin embargo, jamás perdieron la fortaleza, la dignidad ni la esperanza. Gracias por enseñarme que el amor siempre encuentra la forma de trascender en el tiempo, derribar muros y vencer la adversidad. Ustedes son mi mayor orgullo de mi vida", agregó.