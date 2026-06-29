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ONPE al 100% de actas contabilizadas: Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez y gana la presidencia del Perú

La ONPE concluyó el conteo oficial de votos y confirmó la victoria de Keiko Fujimori en una de las elecciones más reñidas del Perú.

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    ONPE: Al 100% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori es presidenta electa. | Composición Wapa
    ONPE al 100% de actas contabilizadas: Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez y gana la presidencia del Perú

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo oficial de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y confirmó la victoria de Keiko Fujimori frente a Roberto Sánchez. Tras 22 días de revisión de actas, el organismo electoral cerró el proceso al 100 %, consolidando una diferencia de apenas 49.641 votos entre ambos candidatos.

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    ONPE confirma triunfo de Keiko Fujimori con el 100 % de actas procesadas

    Con la totalidad de actas contabilizadas, la ONPE informó que Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, alcanzó el 50,135 % de los votos válidos, sumando 9.223.396 votos. En tanto, Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, obtuvo el 49,865 %, con un total de 9.173.755 votos.

    ONPE al 100% de actas contabilizadas: Keiko Fujimori logra 50.135% de votos y es virtual presidenta del Perú.
    ONPE al 100% de actas contabilizadas: Keiko Fujimori logra 50.135% de votos y es virtual presidenta del Perú.

    Esta ajustada diferencia convirtió a la segunda vuelta presidencial 2026 en una de las más estrechas de la historia política peruana, manteniendo la expectativa nacional durante semanas.

    El proceso electoral se desarrolló el pasado 7 de junio y estuvo marcado por una fuerte polarización entre sectores de derecha e izquierda. Desde los primeros avances, la tendencia mostró una ligera ventaja para Fujimori, que terminó consolidándose con el cierre definitivo del escrutinio. Con ello, la lideresa de Fuerza Popular se perfila para asumir la Presidencia de la República en el periodo 2026-2031.

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    Roberto Sánchez ganó en Perú, pero el voto extranjero inclinó la balanza

    Pese al resultado final, Roberto Sánchez logró imponerse dentro del territorio nacional. Según la ONPE, en las 90.223 actas procesadas en Perú, el candidato obtuvo el 50,088 % de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó el 49,912 %. La diferencia interna evidenció una contienda sumamente ajustada y dividida entre regiones.

    Sin embargo, el voto de los peruanos en el extranjero terminó siendo decisivo para revertir el panorama y darle la victoria total a Keiko Fujimori. Con ello, la ONPE cerró oficialmente una de las elecciones presidenciales más disputadas de los últimos años, marcando un nuevo capítulo político para el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    ONPE al 100% de actas contabilizadas: Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez y gana la presidencia del Perú
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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