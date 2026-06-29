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DNI electrónico GRATIS | Reniec lanza campaña este 3 de julio en Lima: revisa dónde será y quiénes acceden

¡Buena noticia! Reniec realizará campaña de DNI electrónico gratis este 3 de julio en el Cercado de Lima. Conoce el lugar, horario y quiénes pueden acceder.

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    DNI electrónico para este 03 de julio: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios. | Composición Wapa
    DNI electrónico GRATIS | Reniec lanza campaña este 3 de julio en Lima: revisa dónde será y quiénes acceden

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizará una campaña de entrega gratuita del DNI electrónico este 3 de julio en el Cercado de Lima.

    La jornada busca facilitar el acceso al documento nacional de identidad electrónico a grupos vulnerables, en una actividad que se desarrollará en un establecimiento de salud de Barrios Altos, con atención limitada y ordenada durante la mañana.

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    Campaña de DNI electrónico gratis en Cercado de Lima: fecha, lugar y horario

    La campaña del DNI electrónico gratuito se llevará a cabo el viernes 3 de julio, desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía, en el Centro de Salud Juan Pérez Carranza, ubicado en jirón Cusco 925, en Barrios Altos.

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    La iniciativa de RENIEC y la Municipalidad Metropolitana de Lima busca acercar el servicio de identificación a vecinos del Cercado de Lima. Durante la jornada, personal especializado atenderá trámites de DNI electrónico bajo un aforo controlado para garantizar una atención eficiente y ordenada.

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    Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito y requisitos

    La campaña está dirigida exclusivamente a dos grupos: menores de edad desde recién nacidos hasta los 17 años y adultos mayores de 60 años. En el caso de los menores, deberán acudir acompañados por un padre, madre o apoderado con DNI vigente.

    Para los adultos mayores, es indispensable la presencia del titular. El objetivo de esta campaña de RENIEC es promover la identificación ciudadana y facilitar el acceso al DNI electrónico, documento clave para realizar trámites digitales y acceder a servicios del Estado con mayor seguridad.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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