DNI electrónico GRATIS | Reniec lanza campaña este 3 de julio en Lima: revisa dónde será y quiénes accedenÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizará una campaña de entrega gratuita del DNI electrónico este 3 de julio en el Cercado de Lima.
La jornada busca facilitar el acceso al documento nacional de identidad electrónico a grupos vulnerables, en una actividad que se desarrollará en un establecimiento de salud de Barrios Altos, con atención limitada y ordenada durante la mañana.
Campaña de DNI electrónico gratis en Cercado de Lima: fecha, lugar y horario
La campaña del DNI electrónico gratuito se llevará a cabo el viernes 3 de julio, desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía, en el Centro de Salud Juan Pérez Carranza, ubicado en jirón Cusco 925, en Barrios Altos.
La iniciativa de RENIEC y la Municipalidad Metropolitana de Lima busca acercar el servicio de identificación a vecinos del Cercado de Lima. Durante la jornada, personal especializado atenderá trámites de DNI electrónico bajo un aforo controlado para garantizar una atención eficiente y ordenada.
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Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito y requisitos
La campaña está dirigida exclusivamente a dos grupos: menores de edad desde recién nacidos hasta los 17 años y adultos mayores de 60 años. En el caso de los menores, deberán acudir acompañados por un padre, madre o apoderado con DNI vigente.
Para los adultos mayores, es indispensable la presencia del titular. El objetivo de esta campaña de RENIEC es promover la identificación ciudadana y facilitar el acceso al DNI electrónico, documento clave para realizar trámites digitales y acceder a servicios del Estado con mayor seguridad.