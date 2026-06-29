¡Buena noticia! Reniec realizará campaña de DNI electrónico gratis este 3 de julio en el Cercado de Lima. Conoce el lugar, horario y quiénes pueden acceder.

DNI electrónico para este 03 de julio: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios. | Composición Wapa

DNI electrónico para este 03 de julio: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios. | Composición Wapa

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizará una campaña de entrega gratuita del DNI electrónico este 3 de julio en el Cercado de Lima.

La jornada busca facilitar el acceso al documento nacional de identidad electrónico a grupos vulnerables, en una actividad que se desarrollará en un establecimiento de salud de Barrios Altos, con atención limitada y ordenada durante la mañana.

Campaña de DNI electrónico gratis en Cercado de Lima: fecha, lugar y horario

La campaña del DNI electrónico gratuito se llevará a cabo el viernes 3 de julio, desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía, en el Centro de Salud Juan Pérez Carranza, ubicado en jirón Cusco 925, en Barrios Altos.

La iniciativa de RENIEC y la Municipalidad Metropolitana de Lima busca acercar el servicio de identificación a vecinos del Cercado de Lima. Durante la jornada, personal especializado atenderá trámites de DNI electrónico bajo un aforo controlado para garantizar una atención eficiente y ordenada.

Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito y requisitos

La campaña está dirigida exclusivamente a dos grupos: menores de edad desde recién nacidos hasta los 17 años y adultos mayores de 60 años. En el caso de los menores, deberán acudir acompañados por un padre, madre o apoderado con DNI vigente.