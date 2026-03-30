Jóvenes podrán sufragar con DNI amarillo vencido: Reniec confirma medida para comicios 2026

Elecciones 2026 : jóvenes podrán votar con DNI amarillo o vencido. Conoce quiénes aplican y las recomendaciones del Reniec.

Adolescentes que cumplan años hasta del 12 de abril podrán acceder al padrón electoral. | Composición Wapa

Adolescentes que cumplan años hasta del 12 de abril podrán acceder al padrón electoral. | Composición Wapa

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, una medida del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) busca asegurar que ningún joven se quede sin votar por temas administrativos. Esta decisión beneficiará especialmente a quienes recién alcanzan la mayoría de edad y aún no han actualizado su documento.

El objetivo es claro: evitar que trámites pendientes se conviertan en un obstáculo para ejercer el derecho al sufragio.

Jóvenes podrán votar con DNI amarillo en las Elecciones 2026

De acuerdo con la resolución jefatural N.° 000039-2026/JNAC/RENIEC, los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 12 de abril de 2026 estarán habilitados para votar utilizando su DNI amarillo.

Esto significa que, aunque todavía no hayan tramitado su DNI de adulto, podrán identificarse con el documento de menor de edad en su respectiva mesa de votación. La medida será válida exclusivamente durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

¿Por qué se permitirá esta medida excepcional?

El Reniec explicó que esta disposición responde a la necesidad de garantizar el acceso al voto sin restricciones innecesarias. Exigir únicamente documentos actualizados podría dejar fuera a miles de jóvenes que, por diversos motivos, aún no han renovado su DNI.

En ese contexto, permitir el uso del DNI amarillo —incluso si está vencido— evita que formalidades administrativas limiten un derecho fundamental.

DNI vencido también será válido para votar

No solo los jóvenes con DNI amarillo podrán beneficiarse. Ese mismo día, otros ciudadanos también podrán acudir a votar con documentos vencidos, gracias a una disposición excepcional.

DNI azul vencido

DNI electrónico vencido (en cualquiera de sus versiones)

Esta flexibilización aplica únicamente para el día de las elecciones y busca asegurar la mayor participación posible.

Reniec recomienda actualizar el DNI desde los 17 años

Pese a esta facilidad, la entidad recomienda no dejar el trámite para último momento. Los jóvenes pueden solicitar su DNI de adulto desde los 17 años, sin necesidad de esperar a cumplir la mayoría de edad.

Este documento resulta clave para múltiples gestiones. En el caso del DNI electrónico, es importante tener en cuenta que el certificado de firma digital se activa recién al cumplir los 18 años.

Más de 100.000 jóvenes aún tienen DNI amarillo

Según el padrón electoral cerrado en octubre de 2025, existe un número significativo de ciudadanos que todavía no han actualizado su documento de identidad.

103.827 personas tienen DNI amarillo

46.300 son mujeres

57.527 son hombres

Por edades:

66.236 tienen entre 18 y 20 años

27.538 entre 21 y 25 años

8.588 entre 26 y 30 años

1.465 entre 31 y 39 años

Estas cifras evidencian que miles de peruanos podrán beneficiarse con esta medida excepcional.

Verifica si tu DNI ya está listo para recoger

Si realizaste recientemente el trámite para obtener o renovar tu DNI, es importante confirmar si ya puedes recogerlo. Esta verificación se puede hacer a través del portal oficial del Reniec.

La entidad recomienda acudir a la oficina correspondiente y revisar previamente los horarios de atención para evitar inconvenientes.

Más de 700.000 DNI siguen sin ser recogidos

El Reniec también alertó que hay una gran cantidad de documentos listos que aún no han sido retirados por sus titulares en todo el país.

Lima: 298.531

Piura: 99.445

Trujillo: 71.367

Arequipa: 40.354

Huancayo: 39.493

Huánuco: 29.829