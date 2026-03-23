¿Eres miembro de mesa? Revelan cómo se realizará el pago en las Elecciones 2026

¿El monto de 165 soles se entrega a los 9 miembros de mesa ? Descubre cómo seleccionar el método de pago para acceder al beneficio económico

Si fuiste designado como miembro de mesa en las Elecciones 2026, es importante que sepas que recibirás una retribución por cumplir con este deber ciudadano. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que se otorgará una compensación económica como incentivo por las labores realizadas durante la jornada del domingo 12 de abril.

Este beneficio tiene como finalidad reconocer el esfuerzo de quienes aseguran la transparencia del proceso electoral, desde la instalación de la mesa hasta el conteo final de votos. A continuación, te explicamos los aspectos clave para acceder a esta compensación y los requisitos que debes cumplir:

¿Quiénes son los miembros de mesa y qué funciones cumplen?

En las Elecciones Generales 2026, cada mesa de sufragio estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes.

La ONPE señaló que para estos comicios se duplicó el número de suplentes, con el fin de garantizar que las mesas se instalen desde las 6:00 a. m., permitiendo que la jornada electoral inicie a las 7:00 a. m. y se desarrolle sin inconvenientes hasta las 5:00 p. m.

Durante el proceso electoral del 12 de abril, los ciudadanos elegidos como miembros de mesa asumirán la responsabilidad de dirigir la instalación, la votación y el escrutinio en las mesas asignadas. Es importante precisar que tres personas ocupan los cargos principales:

Secretario: solicita al elector o electora su firma y huella digital en la lista de votantes.

solicita al elector o electora su firma y huella digital en la lista de votantes. Presidente: se encarga de entregar la cédula de votación luego de verificar la identidad del ciudadano.

se encarga de entregar la cédula de votación luego de verificar la identidad del ciudadano. Tercer miembro: tras la emisión del voto, coloca el holograma en el DNI del elector o electora.

En caso de ausencia o negativa de alguno de los miembros titulares, los suplentes presentes deberán asumir esas funciones para garantizar el desarrollo del proceso.

¿Cuántas horas durará la jornada de los miembros de mesa?

El próximo 12 de abril, los miembros de mesa seleccionados para las Elecciones 2026 en Perú afrontarán una de las jornadas electorales más extensas y demandantes de los últimos años.

Esto responde a la gran cantidad de organizaciones políticas en competencia y a que se llevarán a cabo cinco elecciones simultáneamente. Por esta razón, la ONPE estimó que la labor podría prolongarse hasta por 20 horas.

¿Cómo registrarse para recibir el pago por ser miembro de mesa?

En diálogo con un medio local, Alexandra Velásque, especialista en educación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explicó que los métodos de pago se definen mediante un registro previo.

Esto significa que todos los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa deberán inscribirse primero en la plataforma capacitate.onpe.gob.pe, donde recibirán una capacitación virtual sobre las funciones que desempeñarán en las Elecciones 2026. Una vez completado este proceso, el sistema les permitirá escoger el medio de pago. También se puede realizar el registro a través de consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Entre las opciones disponibles figuran bancos específicos, el Banco de la Nación o billeteras digitales. Para ello, será necesario contar con datos como el número de una cuenta de ahorros. Asimismo, existe la posibilidad de cobrar de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Este registro anticipado es fundamental, por lo que Velásque instó a los ciudadanos designados a completar su información a tiempo para evitar problemas con el depósito del incentivo.