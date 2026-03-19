Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón

¡SUBIÓ! Elecciones 2026: la multa que podría golpear tu bolsillo si faltas a votar

El Jurado Nacional de Elecciones informó que las multas por no votar varían entre S/ 27.50 y S/ 110, según el nivel de pobreza del distrito.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡SUBIÓ! Elecciones 2026: la multa que podría golpear tu bolsillo si faltas a votar
    Elecciones 2026: la multa que podría golpear tu bolsillo si faltas a votar
    ¡SUBIÓ! Elecciones 2026: la multa que podría golpear tu bolsillo si faltas a votar

    El Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer los montos de las multas que deberán pagar los ciudadanos que no participen en la votación o que incumplan con su función como miembros de mesa en las elecciones de este año.

    De acuerdo con la entidad, existen tres niveles de sanción para quienes no acudan a sufragar, los cuales están calculados en base a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, fijada en S/5.500.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Senamhi confirma inicio del otoño: esto pasará con las temperaturas desde el 20 de marzo

    El JNE precisó que en distritos clasificados como de "pobreza extrema", la multa corresponde al 0,5% de la UIT, es decir S/27,50.

    En cambio, en zonas consideradas de "pobreza no extrema", la sanción por no votar equivale al 1% de la UIT, lo que representa S/55,00.

    Por su parte, en distritos catalogados como "no pobres", la penalidad asciende al 2% de la UIT, alcanzando los S/110,00.

    Multa por omisión a miembro de mesa

    El Jurado Nacional de Elecciones también informó sobre la sanción para quienes no cumplan con su deber como miembros de mesa.

    En estos casos, la multa equivale al 5% de la UIT vigente, es decir S/275,00.

    Cabe recordar que el domingo 12 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales para elegir al presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 diputados y 60 senadores del Congreso bicameral, además de cinco representantes ante el Parlamento Andino.

    Asimismo, el domingo 4 de octubre se desarrollarán las elecciones regionales y municipales para elegir a gobernadores, alcaldes provinciales y distritales en todo el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SUBIÓ! Elecciones 2026: la multa que podría golpear tu bolsillo si faltas a votar
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Senamhi confirma inicio del otoño: esto pasará con las temperaturas desde el 20 de marzo

    ¿Te tocan UTILIDADES en 2026? Conoce cuándo se pagan y quiénes acceden

    El caso de Lacey Fletcher: La mujer que 'se deterioró' hasta fundirse en su sofá

    ¿Se viene el retiro de aportes de la ONP? Balcázar toma postura ante la expectativa

    ¿El mes maldito del amor? La teoría de marzo que explicaría por qué aumentan las rupturas y conflictos de pareja

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;