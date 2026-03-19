¡SUBIÓ! Elecciones 2026: la multa que podría golpear tu bolsillo si faltas a votar

El Jurado Nacional de Elecciones informó que las multas por no votar varían entre S/ 27.50 y S/ 110 , según el nivel de pobreza del distrito.

Elecciones 2026: la multa que podría golpear tu bolsillo si faltas a votar

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El Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer los montos de las multas que deberán pagar los ciudadanos que no participen en la votación o que incumplan con su función como miembros de mesa en las elecciones de este año.

De acuerdo con la entidad, existen tres niveles de sanción para quienes no acudan a sufragar, los cuales están calculados en base a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, fijada en S/5.500.

El JNE precisó que en distritos clasificados como de "pobreza extrema", la multa corresponde al 0,5% de la UIT, es decir S/27,50.

En cambio, en zonas consideradas de "pobreza no extrema", la sanción por no votar equivale al 1% de la UIT, lo que representa S/55,00.

Por su parte, en distritos catalogados como "no pobres", la penalidad asciende al 2% de la UIT, alcanzando los S/110,00.

Multa por omisión a miembro de mesa

El Jurado Nacional de Elecciones también informó sobre la sanción para quienes no cumplan con su deber como miembros de mesa.

En estos casos, la multa equivale al 5% de la UIT vigente, es decir S/275,00.

Cabe recordar que el domingo 12 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales para elegir al presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 diputados y 60 senadores del Congreso bicameral, además de cinco representantes ante el Parlamento Andino.