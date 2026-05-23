‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TV

‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TVÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El reality de competencia 'Esto es Guerra' se mantiene firme como líder de los programas en vivo de la televisión nacional. El último lunes registró 19,2 puntos de rating y superó ampliamente al reality 'La Granja Vip', que cambió de horario y solo alcanzó 1,8 puntos.
'Esto es Guerra' es uno de los programas ancla de América Televisión, que, junto a la serie 'Al fondo hay sitio' y la novela 'Señora del destino', lideran la programación estelar de la televisión nacional.
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El último lunes, 'Esto es Guerra' captó la atención del público con los retos de actuación y los apasionados besos de Onelia Molina y Kevin Díaz, así como los de Rosángela Espinoza con Pancho Rodríguez.
Por otro lado, en redes sociales criticaron el nuevo cambio de horario de la franquicia internacional 'La Granja Vip', que desde el lunes se emite a las 7 p. m. para competir directamente con 'Esto es Guerra'. Sin embargo, no ha recibido el apoyo del público y se ubica en el puesto 45 del ranking diario con solo 1,8 puntos de rating.