‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TV

'Esto es Guerra' se mantiene como líder de su horario con 19,2 puntos de rating.

El reality de competencia 'Esto es Guerra' se mantiene firme como líder de los programas en vivo de la televisión nacional. El último lunes registró 19,2 puntos de rating y superó ampliamente al reality 'La Granja Vip', que cambió de horario y solo alcanzó 1,8 puntos.

'Esto es Guerra' es uno de los programas ancla de América Televisión, que, junto a la serie 'Al fondo hay sitio' y la novela 'Señora del destino', lideran la programación estelar de la televisión nacional.

El último lunes, 'Esto es Guerra' captó la atención del público con los retos de actuación y los apasionados besos de Onelia Molina y Kevin Díaz, así como los de Rosángela Espinoza con Pancho Rodríguez.