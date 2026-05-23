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‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TV

'Esto es Guerra' se mantiene como líder de su horario con 19,2 puntos de rating.

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    ‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TV
    EEG vence a La Granja Vip | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TV

    El reality de competencia 'Esto es Guerra' se mantiene firme como líder de los programas en vivo de la televisión nacional. El último lunes registró 19,2 puntos de rating y superó ampliamente al reality 'La Granja Vip', que cambió de horario y solo alcanzó 1,8 puntos.

    'Esto es Guerra' es uno de los programas ancla de América Televisión, que, junto a la serie 'Al fondo hay sitio' y la novela 'Señora del destino', lideran la programación estelar de la televisión nacional.

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    El último lunes, 'Esto es Guerra' captó la atención del público con los retos de actuación y los apasionados besos de Onelia Molina y Kevin Díaz, así como los de Rosángela Espinoza con Pancho Rodríguez.

    Por otro lado, en redes sociales criticaron el nuevo cambio de horario de la franquicia internacional 'La Granja Vip', que desde el lunes se emite a las 7 p. m. para competir directamente con 'Esto es Guerra'. Sin embargo, no ha recibido el apoyo del público y se ubica en el puesto 45 del ranking diario con solo 1,8 puntos de rating.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘Esto es Guerra’ aplasta a ‘La Granja VIP’ y reafirma su liderazgo en TV
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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