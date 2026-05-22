Sismo en Perú HOY, 22 de mayo de 2026: Detalles sobre la última actividad sísmica según el IGP

Sismo en Perú HOY, 22 de mayo de 2026: Detalles sobre la última actividad sísmica según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado varios sismos de magnitud moderada a fuerte en distintas regiones del país. Ante estos eventos, se sugiere a las personas mantener la calma y adoptar medidas preventivas para reducir el impacto potencial en sus hogares y proteger vidas. Se recomienda tener a disposición una mochila de emergencia y acatar las directrices emitidas por las autoridades.
Temblor en Perú este viernes 22 de mayo del 2026
Temblor en Huacho
REPORTE SÍSMICO
- IGP/CENSIS/RS 2026-0297
- Fecha y hora local: 21/05/2026 22:12:53
- Magnitud: 3,5
- Profundidad: 40 km
- Latitud: -11,11
- Longitud: -78,04
- Intensidad: II-III en Huacho
- Referencia: 47 km al oeste de Huacho, Huaura, Lima
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Números de emergencia a nivel nacional
- Central de policía: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Línea para denuncias de violencia familiar: 100
- Atención médica en EsSalud para mujeres y entornos afectados por violencia: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481