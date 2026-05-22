Sismo en Perú HOY, 22 de mayo de 2026: Detalles sobre la última actividad sísmica según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado varios sismos de magnitud moderada a fuerte en distintas regiones del país. Ante estos eventos, se sugiere a las personas mantener la calma y adoptar medidas preventivas para reducir el impacto potencial en sus hogares y proteger vidas. Se recomienda tener a disposición una mochila de emergencia y acatar las directrices emitidas por las autoridades.