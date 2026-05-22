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Sismo en Perú HOY, 22 de mayo de 2026: Detalles sobre la última actividad sísmica según el IGP

El IGP informa sobre movimientos sísmicos en Perú y recomienda mantener la calma y adoptar medidas preventivas.

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    Sismo en Perú HOY, 22 de mayo de 2026: Detalles sobre la última actividad sísmica según el IGP
    Temblor en Perú HOY, 22 de mayo de 2026: ¿A qué hora y dónde se registró el último sismo, según IGP?
    Sismo en Perú HOY, 22 de mayo de 2026: Detalles sobre la última actividad sísmica según el IGP

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado varios sismos de magnitud moderada a fuerte en distintas regiones del país. Ante estos eventos, se sugiere a las personas mantener la calma y adoptar medidas preventivas para reducir el impacto potencial en sus hogares y proteger vidas. Se recomienda tener a disposición una mochila de emergencia y acatar las directrices emitidas por las autoridades.

    Temblor en Perú este viernes 22 de mayo del 2026

    Temblor en Huacho

    REPORTE SÍSMICO

    • IGP/CENSIS/RS 2026-0297
    • Fecha y hora local: 21/05/2026 22:12:53
    • Magnitud: 3,5
    • Profundidad: 40 km
    • Latitud: -11,11
    • Longitud: -78,04
    • Intensidad: II-III en Huacho
    • Referencia: 47 km al oeste de Huacho, Huaura, Lima
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    Números de emergencia a nivel nacional

    • Central de policía: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Línea para denuncias de violencia familiar: 100
    • Atención médica en EsSalud para mujeres y entornos afectados por violencia: 411 8000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Sismo en Perú HOY, 22 de mayo de 2026: Detalles sobre la última actividad sísmica según el IGP
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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