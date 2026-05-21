Korina Rivadeneira ENCARÓ a Diana Sánchez por decir que le gustaba Mario Hart: "Me dio un..."

Diana Sánchez narró la singular respuesta de Korina Rivadeneira al enterarse de que le atraía Mario Hart. ¿Cuál fue la reacción de la actriz?

Diana Sánchez revela qué le dijo Korina Rivadeneira tras admitir que le gustó Mario Hart | Composición: El Popular / Captura de pantalla

Diana Sánchez revela qué le dijo Korina Rivadeneira tras admitir que le gustó Mario Hart | Composición: El Popular / Captura de pantalla

Diana Sánchez, conocida por su participación en la televisión, decidió abordar públicamente su vínculo actual con Korina Rivadeneira tras rumores en redes sobre posibles indirectas relacionadas con Mario Hart y Paloma Fiuza. La conductora de 'Sin más que decir' relató que la modelo venezolana tuvo una reacción inesperada al encontrarla y confrontarla por haber mencionado que le gustó Mario Hart en el pasado.

Diana Sánchez detalla reacción de Korina Rivadeneira tras comentarios sobre Mario Hart

En una reciente emisión de su pódcast 'Sin más que decir', la conductora respondió a quienes cuestionaban las bromas entre amigos en torno al piloto y la brasileña, asegurando la existencia de confianza entre todos ellos.

"Quiero hacer un paréntesis, porque esto sí me preocupa, acá había un comentario que dice: 'Qué feo que debe sentir Korina de sus examigos, compañeros, que estén alcahueteando lo de Paloma'", leyó Diana durante la transmisión en vivo.

Aseguró que tanto ella como Paloma Fiuza son amigas cercanas de Mario Hart y también de Korina, y rechazó cualquier mala intención en las bromas del programa.

"Vamos a hacer un momento aquí, yo soy amiga de Mario, Paloma es amiga de Mario, todos somos amigos y también hemos compartido con Korina, la queremos, yo también y todos los chicos de aquí, sabemos cuál es la situación más o menos de Mario, pero él tiene que dar a conocer qué es lo que está pasando", afirmó.

Lo que más sorprendió fue la narración sobre el reciente encuentro que tuvo cara a cara con la modelo venezolana en el canal.

"Lo que hacemos acá es bromear porque somos patas, tenemos la confianza para molestarnos, para bromearnos, ayer me encontré con Korina, estaba en el canal y me metió un palmazo en el po..: '¡Con que te gusta Mario!' y se mató de la risa conmigo", relató sobre la divertida reacción de la modelo venezolana ante su comentario en un programa.

Finalmente, Sánchez reiteró que las bromas son parte de una larga amistad y negó que exista alguna molestia detrás de las especulaciones.

"De verdad nosotros tenemos la confianza, las ganas de poder molestarnos sin hacer sentir nada mal a nadie, Israel lanza también algunas cosas, yo también, jugamos porque nos conocemos hace más de 15 años", puntualizó.

Diana Sánchez admite haberse sentido atraída por Mario Hart durante 'Combate'

Tras años de especulaciones sobre su cercanía con Mario Hart en 'Combate', Diana Sánchez se animó a revelar lo que realmente pasó entre ellos en esa etapa del programa.

La influencer tocó el tema en una reciente emisión del pódcast ‘Sin más que decir’, compartiendo charla con el piloto y otros exintegrantes del desaparecido show juvenil.

Durante la conversación, fue interrogada acerca de los rumores de atracción hacia Mario Hart, lo que motivó un divertido intercambio entre los participantes.