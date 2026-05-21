Mandan al colegio a Samara Lobatón por impensado comentario que generó burlas en redes: "¿24 grados?"

Samahara Lobatón se volvió viral en redes sociales, pero no precisamente por el mensaje que intentaba transmitir. Durante la última emisión de 'La Granja Vip', la influencer le dirigió una frase a Diego Chavarri que terminó desatando una ola de bromas y memes debido a una evidente equivocación al expresarse: “Vi un cambio 24° en ti, huev$%&”, comentó inicialmente, lo que generó confusión entre los usuarios. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando intentó corregirse y terminó diciendo: “rotaste pica cara… rotaste tu cara”, lo que provocó aún más reacciones en internet.