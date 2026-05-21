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    Samahara Lobatón generó una ola de burlas por una confusión.
    Samahara Lobatón generó una ola de burlas por una confusión. | Composición Wapa
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    Mandan al colegio a Samara Lobatón por impensado comentario que generó burlas en redes: "¿24 grados?"

    Samahara Lobatón desató una ola de burlas en redes sociales tras confundirse al hablar y pronunciar curiosas frases que rápidamente se volvieron virales.

    jueves 21 de mayo del 2026
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    Mandan al colegio a Samara Lobatón por impensado comentario que generó burlas en redes: "¿24 grados?"

    Samahara Lobatón se volvió viral en redes sociales, pero no precisamente por el mensaje que intentaba transmitir. Durante la última emisión de 'La Granja Vip', la influencer le dirigió una frase a Diego Chavarri que terminó desatando una ola de bromas y memes debido a una evidente equivocación al expresarse: “Vi un cambio 24° en ti, huev$%&”, comentó inicialmente, lo que generó confusión entre los usuarios. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando intentó corregirse y terminó diciendo: “rotaste pica cara… rotaste tu cara”, lo que provocó aún más reacciones en internet.

    Las redes sociales no tardaron en reaccionar al peculiar momento y cientos de usuarios compartieron comentarios burlándose del lapsus de Samahara. Algunos incluso convirtieron sus palabras en tendencia, mientras otros aseguraron que el video les sacó más de una carcajada. Como suele ocurrir en el mundo digital, el clip se difundió rápidamente en distintas plataformas, acumuló reproducciones y se convirtió en uno de los momentos más comentados del día.

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