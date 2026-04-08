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    Katia Condos aparece con EMOTIVO VIDEO en medio de ampay de Federico Salazar con otra mujer
    Katia Condos aparece con EMOTIVO VIDEO en medio de ampay de Federico Salazar con otra mujer | Fuente: Instagram
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    Katia Condos aparece con emotivo en medio de ampay de Federico Salazar con otra mujer

    En pleno revuelo mediático por las imágenes de Federico Salazar, captado en la casa de su amiga Erika Manrique en una escena de evidente cercanía, Katia Condos ha decidido mantenerse al margen del escándalo y guardar silencio. No obstante, lejos de desaparecer del radar digital, la actriz reapareció en redes sociales con un mensaje inesperado: promocionó una actividad artística junto a su hija, acompañando la publicación con el clásico “All You Need is Love” de The Beatles, un detalle que no pasó desapercibido.

    miercoles 08 de abril del 2026
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    Katia Condos aparece con emotivo en medio de ampay de Federico Salazar con otra mujer

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