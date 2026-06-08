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    Ocio - Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo al 94.75 % de la segunda vuelta
    Vidente reveló a streamer quién sería el nuevo presidente del Perú.
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    Vidente predice victoria de Roberto Sánchez, pero advierte un inesperado giro

    La conocida streamer comentó que visitó a una brujita y le reveló el destino de Roberto Sánchez.

    lunes 08 de junio del 2026
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    Vidente predice victoria de Roberto Sánchez, pero advierte un inesperado giro

    La influencer Suemi Laura Chang, más conocida como 'Tu anfitriona favorita', reveló durante la última emisión del programa 'Very Good' que hace unas semanas visitó a su vidente de confianza, quien, pese a ser conocida en el medio, prefiere mantener un perfil bajo. La streamer comentó que, durante su conversación con la brujita, le preguntó si sabía quién ganaría la segunda vuelta presidencial: Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

    Frente a la pregunta, la vidente respondió: “Yo lo que he visto es que quien va a ganar será JP. Su triunfo será por poco, pero en ocho meses lo iban a sacar”.

    Cabe mencionar que el conteo de actas aún no ha concluido. Hasta el momento, los resultados alcanzan el 94,729% y le dan una ligera ventaja a Roberto Sánchez.

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