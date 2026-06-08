Vidente predice victoria de Roberto Sánchez, pero advierte un inesperado giro

La influencer Suemi Laura Chang, más conocida como 'Tu anfitriona favorita', reveló durante la última emisión del programa 'Very Good' que hace unas semanas visitó a su vidente de confianza, quien, pese a ser conocida en el medio, prefiere mantener un perfil bajo. La streamer comentó que, durante su conversación con la brujita, le preguntó si sabía quién ganaría la segunda vuelta presidencial: Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

Frente a la pregunta, la vidente respondió: “Yo lo que he visto es que quien va a ganar será JP. Su triunfo será por poco, pero en ocho meses lo iban a sacar”.