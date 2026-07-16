Giacomo y Doménico, hijos de Alfredo Benavides 'PIERDEN LOS PAPELES' y se 'PELEAN' en vivo durante transmisión en Zaca TV: "¡Ya, paren!"

Lo que parecía una fuerte pelea entre Giacomo y Doménico Benavides terminó siendo una divertida puesta en escena para sorprender a los seguidores de 'Somos los que somos'. Durante la transmisión en vivo de su programa en Zaca TV, los hijos de Alfredo Benavides simularon un enfrentamiento en el que intercambiaron cachetadas, bromearon con insultos y elevaron el tono de la discusión, lo que generó la reacción inmediata de los espectadores. Sin embargo, todo formaba parte de una actuación preparada por ambos conductores con el objetivo de entretener al público y crear un momento viral en redes sociales. Incluso, invitaron a sus seguidores a compartir el clip y hacerlo tendencia.