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Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico

Luego de que Pamela López denunciara que Paul Michael agredió repetidamente a Samahara Lobatón durante una fiesta, la influencer dejó 'La Granja VIP' y compartió su diagnóstico médico. ¿Qué sucedió?

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    Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico
    Samahara Lobatón ABANDONA 'La Granja VIP' tras presunta AGRESIÓN de Paul Michael y recibe DIAGNÓSTICO médico: "Mucho dolor" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico

    Paul Michael se ha convertido en el centro de la controversia tras ser acusado por Pamela López de agredir a Samahara Lobatón durante una fiesta en 'La Granja VIP'. La influencer confrontó a Michael en ese momento. Posteriormente, sorprendió a todos al abandonar el reality por la noche y recibió un diagnóstico médico preocupante.

    Samahara Lobatón sale de 'La Granja VIP' después de recibir diagnóstico médico tras presunta agresión

    Pamela López causó revuelo al revelar que Paul Michael, su actual pareja, atacó físicamente a Samahara Lobatón en 'La Granja VIP' durante una fiesta. Según contó, ella fue testigo del hecho.

    "Movía sus manos mientras bailaba, observé eso pero no comenté nada, pensando que era una 'casualidad'. Vi otra vez que lo hizo, no sé si dos o tres veces más, cantaba hacia mí, se echaba para atrás y volvía a golpear fuerte. Samahara me miró y yo estaba entre disculparme o advertirle, hasta que ella me dijo: ‘¿Qué le pasa? Me ha estado pisando y golpeando’", relató López.

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    López reclamó a su pareja por esta situación, pero él intentó justificarlo al sugerir que sentía celos de la hija de Melissa Klug.

    En medio de esta controversia, la novia de Youna decidió abandonar el programa por la noche y retornó al día siguiente tras experimentar molestias físicas inexplicables.

    "Sentí un dolor muy fuerte anoche, en la fiesta evitaba beber porque el dolor en el estómago era insoportable", explicó al narrar sus síntomas. "Comí algo de plátano y me ardía, lo mismo tras comer fideos. Cuando terminamos de bailar, el dolor aumentó", les comentó a sus compañeros.

    Tras recibir atención médica, Lobatón compartió que podría tener gastritis y relató lo incómodo del tratamiento recibido.

    "Trataron mis síntomas y mencionaron que probablemente tenga gastritis... Me sacaron sangre, fue terrible, sentí como si algo se levantara dentro de mí", relató. Hasta ahora, no ha abordado públicamente las acusaciones presentadas por López.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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