El 'hijo' del querido Pompinchú conmueve con un mensaje tras la pérdida del cómico, quien pasó varios días en UCI. Descubre qué compartió.

'Hijo' de Pompinchú SE QUIEBRA y lanza DESGARRADOR mensaje tras la MUERTE del cómico: "Me dolió no haberme despedido" | Creditos: Composición Wp | Fuente: Difusión

'Hijo' de Pompinchú SE QUIEBRA y lanza DESGARRADOR mensaje tras la MUERTE del cómico: "Me dolió no haberme despedido" | Creditos: Composición Wp | Fuente: Difusión

Tras el adiós de Alfonso Mendoza, conocido eternamente como Pompinchú, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza. Jeffrey Ponci, considerado un 'hijo' por el cómico, compartió un testimonio que ha tocado a muchos. Este joven artista expresó el profundo vacío que la partida del cómico ambulante deja en su vida.

'Hijo' de Pompinchú conmueve con su mensaje tras la confirmación de su fallecimiento

Vía Facebook, Jeffrey Ponci narró cómo la relación con el cómico ambulante pasó de ser laboral a convertirse en un lazo familiar indestructible. Evocó con nostalgia los años compartidos, más allá del trabajo: “De ser colegas a festejar el Día del Padre, cumpleaños, Navidades y Años Nuevos juntos... gracias por tanto”, expresó.

Ponci destacó cómo Pompinchú fue su apoyo en los momentos difíciles: “Aunque no eras perfecto, tus consejos siempre fueron para mi bien. Mientras atravesaba problemas personales, grabar contigo se convirtió en mi refugio, fortaleciendo nuestro vínculo. Me alegraba que pensaran que eras mi papá... veías en ti un amigo”, explicó.

Mensaje del 'hijo' de Pompinchú.

El joven confesó su arrepentimiento por no haber aceptado la gravedad del estado de salud de su querido amigo, y que su deseo de verlo mejorar le impidió decirle adiós: “Te extrañaré como no imaginas, hermano. Siempre te despedías cada visita al hospital, pero mi firme creencia en tu recuperación me hizo decir: ‘debes ser positivo’... no quería despedirme. Cuando supe que estabas en UCI, me dolió no haberme despedido antes, pero doy gracias a Dios que pude entrar… y sentí que me escuchaste”, concluyó.

¿De qué falleció Pompinchú?