Mayimbú no se controla y protagoniza FUERTE PELEA en la calle Mayimbú tuvo que ser separado por sus amistades. | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Mayimbú no se controla y protagoniza FUERTE PELEA en la calle Mayimbú tuvo que ser separado por sus amistades. | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El cómico ambulante ‘Mayimbú’, conocido por su gran presencia en redes sociales, quedó en el ojo público tras protagonizar un escandaloso enfrentamiento a golpes con su compañero ‘Calambrito’ en plena calle.

Los videos del altercado se difundieron rápidamente en distintas plataformas, volviéndose virales en pocas horas. La situación llegó a tal nivel que miembros del equipo de ‘Mayimbú’, cuyo nombre real es José Luis Mendoza, tuvieron que intervenir para evitar que la pelea escalara aún más.

¿Cómo comenzó el conflicto?

En un inicio, algunos usuarios sugirieron que todo se trataba de un montaje para generar contenido y ganar seguidores. No obstante, esta versión fue descartada por el ‘Chino Risas’, uno de los cómicos más reconocidos del circuito ambulante, quien estuvo presente durante el incidente.

De acuerdo con su testimonio, el problema empezó durante una transmisión en vivo de ‘Mayimbú’, donde se burlaba constantemente de ‘Calambrito’ por una decepción sentimental. Estas bromas reiteradas terminaron por incomodarlo, lo que lo llevó a ir directamente a buscarlo para encararlo.

Fue entonces cuando la situación se desbordó y ambos terminaron enfrentándose físicamente en plena vía pública, ante la sorpresa de los presentes, quienes intervinieron de inmediato para separarlos.

La pelea se intensificó con amenazas

Durante el enfrentamiento, ‘Calambrito’ exigía respeto en medio de insultos, mientras que ‘Mayimbú’ incluso llegó a amenazar con atentar contra su vida. Aunque en un primer momento lograron separarlos, ambos volvieron a enfrentarse y continuaron agrediéndose, generando tensión y preocupación entre quienes presenciaban la escena, especialmente mujeres que pedían que todo se detuviera.