Feriado 1 de mayo: horarios de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro y centros comerciales

Feriado 1 de mayo: horarios de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro y centros comercialesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador, suele ser uno de los feriados más esperados por los peruanos. No solo representa una pausa en la rutina laboral, sino también una ocasión ideal para hacer compras postergadas, compartir con la familia o visitar centros comerciales. No obstante, cada año surge la misma interrogante: ¿los supermercados atenderán con normalidad o modificarán sus horarios?
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Frente a esta duda, distintas cadenas de supermercados y malls ya han informado cómo será su atención durante ese día. Tener claro el horario en el que operarán este 1 de mayo resulta fundamental para organizarse y evitar inconvenientes de último momento.
Estos son los horarios de los supermercados y centros comerciales
- Plaza Vea, Metro y Tottus:
Atención de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. en todas sus tiendas.
- Vivanda:
Abierto de 8.00 a. m. a 10.00 p. m. en todos sus locales.
- Makro:
Horario de 7.30 a. m. a 9.00 p. m. a nivel nacional.
- Wong:
En Lima: de 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
En Trujillo: de 8.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Mass:
Atención de 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
Centros comerciales abiertos el 1 de mayo: estos son los horarios
- Jockey Plaza:
De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Plaza Norte y Mall del Sur:
De 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Real Plaza y La Rambla:
De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Larcomar:
De 6.00 a. m. a 10.00 p. m. (aplica también para el 2 de mayo)
- Mall Aventura:
Tiendas: 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
Restaurantes: 11.00 a. m. a 11.00 p. m.
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- Mallplaza:
De 7.00 a. m. a 10.00 p. m.
- MegaPlaza:
De 11.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Plaza San Miguel y Minka:
De 10.00 a. m. a 10.00 p. m.