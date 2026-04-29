El virus Coxsackie va en aumento en el norte del Perú; sin embargo ya se están reportando contagios en la capital.

¡Alerta epidemiológica! Reportan más de 30 CASOS de CONTAGIOSO VIRUS que ataca a niños en el PERÚ | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Alerta epidemiológica! Reportan más de 30 CASOS de CONTAGIOSO VIRUS que ataca a niños en el PERÚ | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La región Lambayeque atraviesa un incremento de casos del virus mano, pie y boca, conocido clínicamente como coxsackie, con más de 30 contagios confirmados en varios distritos. La mayoría de los pacientes son niños de entre 0 y 5 años, lo que ha encendido las alertas en el sector salud.

Los casos reportados se concentran en zonas como Santa Rosa, Chongoyape, La Victoria y Chiclayo. Frente a esta situación, Vanessa Siapo Gutiérrez, directora ejecutiva de Salud Integral de las Personas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque, explicó que esta enfermedad suele presentarse de manera estacional cada año, aunque el número actual de diagnósticos mantiene en vigilancia a las autoridades sanitarias.

Contagios de virus mano, pie y boca llegan a Lima

Tras los contagios reportados en la región Lambayeque, se acaban de reportar, según ‘El Chico de las Noticias’ nuevos casos en la ciudad de Lima. Según explica, una familia en el distrito de Ate 6 integrantes de una sola familia han sido contagiados del virus.

Síntomas y rápida propagación en menores

De acuerdo con la especialista, los primeros síntomas suelen incluir fiebre superior a 38 °C, dolor de garganta y dificultad para alimentarse. Posteriormente, aparecen pequeñas ampollas o lesiones en las manos, pies y boca. “Es un virus que, aunque no suele ser grave, sí causa bastante molestia en los niños, sobre todo porque no pueden comer con normalidad”, señaló Siapo Gutiérrez en declaraciones recogidas por Andina.

Uno de los principales focos de preocupación es la facilidad con la que el virus se propaga, especialmente en espacios donde conviven menores, como guarderías y jardines infantiles. El contagio ocurre principalmente cuando los niños tienen contacto con superficies contaminadas y luego llevan sus manos a la boca, lo que favorece una expansión acelerada.

Diferencias con la varicela y medidas de prevención

A diferencia de la varicela, el virus mano, pie y boca no cuenta con una vacuna específica, por lo que la prevención depende estrictamente de hábitos de higiene, especialmente del lavado constante de manos. Aunque ambas enfermedades pueden confundirse, la varicela suele extenderse por todo el cuerpo y durar más tiempo, mientras que el coxsackie se concentra en áreas específicas y generalmente desaparece entre 7 y 10 días.

Para el cuidado en casa, la funcionaria recomendó reposo absoluto, hidratación permanente, consumo de bebidas frías para aliviar las molestias bucales y evitar alimentos o líquidos calientes. Además, alertó sobre los riesgos de la automedicación y pidió acudir al médico ante los primeros signos de la enfermedad.