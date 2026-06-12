Horóscopo de HOY viernes 12 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este viernes 12 de junio del 2026.

Este viernes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este viernes 12 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este viernes. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este viernes (21 de marzo-20 de abril)

Las personas que te rodean piensan que te cuesta controlar tu carácter. Haz el esfuerzo de mostrar más serenidad y amabilidad a la hora de trabajar. Esto te permitirá forjar alianzas importantes.

Horóscopo Tauro este viernes (21 de abril-21 de mayo)

Recibirás una comunicación que te pondrá en alerta. Tendrás que salir de donde estés para atender una emergencia, pero gracias a la prontitud de tu respuesta y a la estrategia, todo lo manejarás.

Horóscopo Géminis este viernes (22 de mayo-21 de junio)

Te darás cuenta de que un compañero podría estar omitiendo información importante y esto podría perjudicarte. Mantente alerta ante las acciones de otras personas y evitarás alguna decepción.

Horóscopo Cáncer este viernes (22 de junio-22 de julio)

Intuyes por dónde tienes que resolver ese problema, pero te están faltando fuentes, información y recursos para hallar la estrategia. Acércate a las personas que puedan ayudarte, lo necesitas.

Horóscopo Leo este viernes (23 de julio-23 de agosto)

Es posible que recibas una crítica sobre tu labor. Escucha lo útil, pero evita tomar de manera personal el comentario. En el amor, ser radical y romper con tu relación traería lamentaciones posteriores.

Horóscopo Virgo este viernes (24 de agosto-23 de septiembre)

Un compañero te informará sobre situaciones que pronto se anunciarán. Saberlo de manera anticipada te permitirá tomar medidas adecuadas. En el amor, tu pareja desconfía y te lo dirá.

Horóscopo Libra este viernes (24 de septiembre-23 de octubre)

Tendrás que adaptarte al ritmo lento y pausado de un compañero que tiene más experiencia que tú. Comprobarás que su método permitió detectar errores y lograr mejores resultados.

Horóscopo Escorpio este viernes (24 de octubre-22 de noviembre)

Te sientes confundido y no sabes qué decisión tomar. Ha llegado el momento de asesorarte con alguien que pueda orientarte por el camino correcto. La experiencia de otros te ayudará.

Horóscopo Sagitario este viernes (23 de noviembre-21 de diciembre)

Haber afianzado lazos con otras personas te permite contar con una red de contactos a tu favor. Este viernes te comunicarás con amistades que sabes que pueden ayudarte a resolver tus problemas.

Horóscopo Capricornio este viernes (22 de diciembre-20 de enero)

Te encargarán una nueva labor. Antes de ejecutar, te detendrás para evaluar la estrategia y pensar en las personas que pueden integrar el proyecto. Tu visión será clara y positiva.

Horóscopo Acuario este viernes (21 de enero-19 de febrero)

Nadie está corriendo detrás de ti. No hay motivos para acelerarte. Necesitas bajar el ritmo con el que desarrollas tu labor y detenerte a mirar cada detalle. Con calma, todo lo podrás manejar.

Horóscopo Piscis este viernes (20 de febrero-20 de marzo)

Tendrás las palabras precisas para impresionar y cerrar los acuerdos que deseas. Solo evita decir algo que luego no puedas cumplir. En el amor, la persona que te mintió volverá a acercarse. Precaución.

Jhan Sandoval: horóscopo de este viernes

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este viernes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento