El Ministerio de Salud intervino 30 boticas en distintos distritos de Lima y clausuró 18 por vender medicinas ilegales que ponían en riesgo la salud pública.

Tras un operativo conjunto entre Digemid del Minsa y las Diris de Lima Metropolitana, se incautaron medicamentos ilegales en varios distritos de la capital. La intervención se realizó en Cercado de Lima, Comas, Chorrillos y Ate, donde se inspeccionaron 30 boticas, de las cuales 18 fueron clausuradas y 12 pasaron la revisión.

También se incautaron productos médicos y sanitarios irregulares. La jefa de Digemid, Vanessa Brigada, señaló que estas acciones buscan combatir el comercio ilegal y proteger la salud pública.

Ate

En el distrito de Ate, autoridades municipales junto con personal del Diris Lima Este y la PNP cerraron un total de cuatro boticas en el sector tras no contar con la autorización sanitaria de funcionamiento, comercio de medicamentos sin receta médica, o en algunos casos la negación de supervisión en el establecimiento.

Rafy-Salud: Av. Albert Einstein Mz. A, Lt. 2 y Asociación de Vivienda Residencial Santa Clara.

Dr. Salud: Av. Residencial Santa Clara y Int. A, Mz. A, Lt. 3.

Maranatha: Mz. C, Lt. 6, Asociación de Vivienda Hijos de Apurímac segunda etapa.

Yahveh: Mz. U1, Lt. 2, Asociación de Vivienda Hijos de Apurímac, tercera etapa.

Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, representantes de la Digemid, Diris Lima Sur, PNP y personal de la municipalidad hallaron un total de seis boticas, estas se encontraban ubicadas en la A.H. San Generado, donde cinco de ellas fueron cerradas de manera oficial.

Economic Farma Winner

SG Farma

Salud, Vida y Amor

San Judas Tadeo

Comas

Por otro lado, en Comas, especialistas de la Digemid y la Diris Lima Norte, personal de fiscalización y serenazgo municipal, realizaron un operativo en 12 boticas, ubicadas en Collique y Año Nuevo, donde ocho de ellas fueron cerradas, siendo cinco informales.

Cadena de Boticas Quimicafarma

Janeht

Virgen Chapi

Samy

Lubalfarma

Cercado de Lima

Finalmente en Cercado, inspectores de la Diris Lima Centro y de la Digemid junto a la PNP, inspeccionaron ocho farmacias, donde solo se obtuvo el cierre de la Botica Angely, ubicada en el Jr. Áncash 1284.