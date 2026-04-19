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¡ALERTA EN LIMA! Minsa clausura 18 boticas e incauta medicinas ilegales: revisa si tu distrito fue intervenido

El Ministerio de Salud intervino 30 boticas en distintos distritos de Lima y clausuró 18 por vender medicinas ilegales que ponían en riesgo la salud pública.

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    Minsa clausura 18 boticas e incauta medicinas ilegales en Lima. | Composición Wapa
    ¡ALERTA EN LIMA! Minsa clausura 18 boticas e incauta medicinas ilegales: revisa si tu distrito fue intervenido

    Tras un operativo conjunto entre Digemid del Minsa y las Diris de Lima Metropolitana, se incautaron medicamentos ilegales en varios distritos de la capital. La intervención se realizó en Cercado de Lima, Comas, Chorrillos y Ate, donde se inspeccionaron 30 boticas, de las cuales 18 fueron clausuradas y 12 pasaron la revisión.

    También se incautaron productos médicos y sanitarios irregulares. La jefa de Digemid, Vanessa Brigada, señaló que estas acciones buscan combatir el comercio ilegal y proteger la salud pública.

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    Ate

    En el distrito de Ate, autoridades municipales junto con personal del Diris Lima Este y la PNP cerraron un total de cuatro boticas en el sector tras no contar con la autorización sanitaria de funcionamiento, comercio de medicamentos sin receta médica, o en algunos casos la negación de supervisión en el establecimiento.

    • Rafy-Salud: Av. Albert Einstein Mz. A, Lt. 2 y Asociación de Vivienda Residencial Santa Clara.
    • Dr. Salud: Av. Residencial Santa Clara y Int. A, Mz. A, Lt. 3.
    • Maranatha: Mz. C, Lt. 6, Asociación de Vivienda Hijos de Apurímac segunda etapa.
    • Yahveh: Mz. U1, Lt. 2, Asociación de Vivienda Hijos de Apurímac, tercera etapa.

    Chorrillos

    En el distrito de Chorrillos, representantes de la Digemid, Diris Lima Sur, PNP y personal de la municipalidad hallaron un total de seis boticas, estas se encontraban ubicadas en la A.H. San Generado, donde cinco de ellas fueron cerradas de manera oficial.

    • Economic Farma Winner
    • SG Farma
    • Salud, Vida y Amor
    • San Judas Tadeo
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    Comas

    Por otro lado, en Comas, especialistas de la Digemid y la Diris Lima Norte, personal de fiscalización y serenazgo municipal, realizaron un operativo en 12 boticas, ubicadas en Collique y Año Nuevo, donde ocho de ellas fueron cerradas, siendo cinco informales.

    • Cadena de Boticas Quimicafarma
    • Janeht
    • Virgen Chapi
    • Samy
    • Lubalfarma

    Cercado de Lima

    Finalmente en Cercado, inspectores de la Diris Lima Centro y de la Digemid junto a la PNP, inspeccionaron ocho farmacias, donde solo se obtuvo el cierre de la Botica Angely, ubicada en el Jr. Áncash 1284.

    Al culminar los operativos, el Minsa junto al Digemid recomendó a los ciudadanos optar por realizar la compra de medicamentos en farmacias y boticas autorizadas, así como realizar la denuncia del comercio ilegal de medicamentos en el portal web de la entidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ALERTA EN LIMA! Minsa clausura 18 boticas e incauta medicinas ilegales: revisa si tu distrito fue intervenido
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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