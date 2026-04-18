¡A llenar los baldes! Corte de agua este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ distritos afectados y horarios, según Sedapal

    Sedapal informó que este domingo 19 y lunes 20 de abril se realizarán cortes de agua en varios distritos de Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento programados. Estas medidas buscan garantizar la calidad del agua y el buen funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución.

    La mayoría de los cortes se deben a la limpieza de reservorios, mientras que algunas interrupciones puntuales responden a cortes de electricidad que afectan el funcionamiento de ciertos pozos.

    Corte de agua este domingo 19 de abril: zonas y horarios

    Santa Anita

    • Zonas afectadas: Asoc. Las Flores, Asoc. Viv. Las Vegas, Asoc. Cultura Peruana Moderna, Asoc. Los Portales de Santa Anita, Urb. Primavera, Asoc. Viv. Santa Cruz de Vista Alegre, Asoc. Sol de Santa Anita. 
    • Horario: Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. UPIS Huáscar (Gpo. I), A.H. Belén, A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande, A.H. Señor de los Milagros Parcela A, A.H. Vista Alegre Ampl., A.H. Vista Alegre, A.H. 19 de Abril, A.H. 19 de Abril Ampliac., A.H. Jorge Chávez, A.H. Castañeda Lossio, AF Santa Patricia, A.H. El Progreso, A.H. UPIS Huáscar sector C El Amauta, AF Hijos de Corazón de Jesús, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Prolong. Amauta, Agru. Belén Ampliación, Agrup. Tarapacá, A.H. UP de La Esperanza sector Brisas de Huáscar, Agrup. El Bosque, AF Los Balcones de Belén, Agrup. Utupara.
    • Horario: Desde las 9.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
    Corte de agua este lunes 20 de abril: zonas y horarios

    Chaclacayo

    • Zonas afectadas: Urb. El Cuadro. Afecta al R2-R3-R4-R5.
    • Horario: Desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.
    • Zonas afectadas: El Cuadro. Mz. M-N, calle B-C. P.S. 8-15-23-24-25.
    • Horario: Desde las 12 m. hasta las 11.50 p. m.

    San Martín de Porres

    • Zonas afectadas: Asociación Rosa de América, P.J. Señor de los Milagros, Urb. Industrial Molitalia, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Luisa 1ra etapa, Urb. Santa Luzmila.
    • Horario: Desde las 12 m. hasta las 8.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. Villa Campoy. A.H. Alta Paloma Ampliación, A.H. Villa los Andes, A.H. Chaparral, AF Las Flores, A.H. 3 de Mayo, A.H. Alta Paloma, A.H. Los Higales.
    • Horario: Desde la 1.00 p. m. hasta las 11.00 p. m.

    ¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?

    • Llama al Aquafono: (01) 317-8000
    • Importante: Ten a la mano tu número de suministro
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

