ONPE informa el conteo al 98.223%, indicando el candidato que pasará a la segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori.

¿Nerviosismo por resultados de las Elecciones? ONPE difunde la MÍNIMA DIFERENCIA entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga al 98% | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Nerviosismo por resultados de las Elecciones? ONPE difunde la MÍNIMA DIFERENCIA entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga al 98% | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La carrera hacia la segunda vuelta electoral entra en su etapa más decisiva. Según el último avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ya alcanzó el noventa y ocho coma 223%, comienza a perfilarse quién acompañaría a Keiko Fujimori en la contienda final rumbo a la presidencia.

Roberto Sánchez toma ventaja sobre Rafael López Aliaga

De acuerdo con los resultados más recientes de la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mantiene una diferencia de 25.522 votos sobre Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular. Con este panorama, Sánchez se posiciona como el principal candidato para disputar la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Hasta el momento, Roberto Sánchez registra 1.984.368 votos, equivalente al 12,039% del total. En tanto, López Aliaga suma 1.960.698 votos, alcanzando el 11,895%. Por su parte, Keiko Fujimori continúa liderando cómodamente con 2.824.924 votos, lo que representa el 17,138%.

Fuente: ONPE

Aun así, el resultado definitivo todavía dependerá de la revisión de las actas observadas por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), proceso que permitirá a la ONPE continuar actualizando el conteo hasta alcanzar el 100% de las actas contabilizadas.

¿Cuándo será la segunda vuelta electoral?

Según el cronograma oficial establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará el domingo 7 de junio.