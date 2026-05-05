ES OFICIAL | El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio: Ellos podrán disfrutarlo

El 1 de mayo dio paso a un fin de semana largo . Sin embargo, en lo que queda del año solo habrá dos más, y el próximo será en junio.

Tanto trabajadores del sector público como privado han sacado provecho del feriado del viernes 1 de mayo, ya sea descansando durante tres días consecutivos (viernes, sábado y domingo) o laborando esa fecha y recibiendo el pago triple por su jornada.

No obstante, no tendrán que esperar mucho para el próximo feriado, que llegará en poco más de un mes, el domingo 7 de junio. Aun así, muchos empleados no podrán aprovecharlo plenamente, ya que coincide con un día habitual de descanso en varias empresas y en el sector público.

El siguiente feriado tampoco tardará en llegar: el lunes 29 de junio, que formará un fin de semana largo al unirse con el sábado 27 y domingo 28. Sin embargo, después de esa fecha, pasará un tiempo antes de otro descanso extendido, ya que el próximo será recién en Navidad: el viernes 25 de diciembre, feriado, junto con el sábado 26 y domingo 27.

En cuanto al calendario, Perú tiene 16 feriados oficiales. Aunque se propuso añadir uno más en octubre, esta iniciativa no prosperó y finalmente solo se estableció como día no laborable en la región de Piura.

¿Cuáles son los feriados 2026 que quedan?

Lista de feriados y fines de semana largos del año: