ES OFICIAL | El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio: Ellos podrán disfrutarlo

ES OFICIAL | El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio: Ellos podrán disfrutarloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Tanto trabajadores del sector público como privado han sacado provecho del feriado del viernes 1 de mayo, ya sea descansando durante tres días consecutivos (viernes, sábado y domingo) o laborando esa fecha y recibiendo el pago triple por su jornada.
No obstante, no tendrán que esperar mucho para el próximo feriado, que llegará en poco más de un mes, el domingo 7 de junio. Aun así, muchos empleados no podrán aprovecharlo plenamente, ya que coincide con un día habitual de descanso en varias empresas y en el sector público.
PUEDES VER: NASA alerta por HUNDIMIENTO acelerado de esta ciudad con millones de habitantes: ¿Qué pasará con ellos?
El siguiente feriado tampoco tardará en llegar: el lunes 29 de junio, que formará un fin de semana largo al unirse con el sábado 27 y domingo 28. Sin embargo, después de esa fecha, pasará un tiempo antes de otro descanso extendido, ya que el próximo será recién en Navidad: el viernes 25 de diciembre, feriado, junto con el sábado 26 y domingo 27.
En cuanto al calendario, Perú tiene 16 feriados oficiales. Aunque se propuso añadir uno más en octubre, esta iniciativa no prosperó y finalmente solo se estableció como día no laborable en la región de Piura.
¿Cuáles son los feriados 2026 que quedan?
Lista de feriados y fines de semana largos del año:
Jueves 1 de enero: Año Nuevo. Ya pasó
Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó
Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Este es el siguiente
Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio.
Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con fin de semana largo que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.