Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - Multa por exceso de mascotas: este es el monto que pagarían quienes tengan más de dos en casa

ES OFICIAL | El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio: Ellos podrán disfrutarlo

El 1 de mayo dio paso a un fin de semana largo. Sin embargo, en lo que queda del año solo habrá dos más, y el próximo será en junio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio: Ellos podrán disfrutarlo
    El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio
    ES OFICIAL | El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio: Ellos podrán disfrutarlo

    Tanto trabajadores del sector público como privado han sacado provecho del feriado del viernes 1 de mayo, ya sea descansando durante tres días consecutivos (viernes, sábado y domingo) o laborando esa fecha y recibiendo el pago triple por su jornada.

    No obstante, no tendrán que esperar mucho para el próximo feriado, que llegará en poco más de un mes, el domingo 7 de junio. Aun así, muchos empleados no podrán aprovecharlo plenamente, ya que coincide con un día habitual de descanso en varias empresas y en el sector público.

    wapa.pe

    PUEDES VER: NASA alerta por HUNDIMIENTO acelerado de esta ciudad con millones de habitantes: ¿Qué pasará con ellos?

    El siguiente feriado tampoco tardará en llegar: el lunes 29 de junio, que formará un fin de semana largo al unirse con el sábado 27 y domingo 28. Sin embargo, después de esa fecha, pasará un tiempo antes de otro descanso extendido, ya que el próximo será recién en Navidad: el viernes 25 de diciembre, feriado, junto con el sábado 26 y domingo 27.

    En cuanto al calendario, Perú tiene 16 feriados oficiales. Aunque se propuso añadir uno más en octubre, esta iniciativa no prosperó y finalmente solo se estableció como día no laborable en la región de Piura.

    ¿Cuáles son los feriados 2026 que quedan?

    Lista de feriados y fines de semana largos del año:

    Jueves 1 de enero: Año Nuevo. Ya pasó
    Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
    Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
    Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó
    Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Este es el siguiente
    Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio.
    Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
    Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
    Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
    Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
    Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
    Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
    Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
    Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con fin de semana largo que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio: Ellos podrán disfrutarlo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | El nuevo feriado largo que se acerca en Perú y es antes de julio: Ellos podrán disfrutarlo

    ¿Qué hacer si el banco vende mi deuda este 2026 por falta de pago? Conoce qué pasará

    Multa por exceso de mascotas: este es el monto que pagarían quienes tengan más de dos en casa

    ES OFICIAL | Tarifa del METROPOLITANO cambiará drásticamente a partir del 2 de mayo: Ellos serán los afectados

    Metropolitano modifica paraderos de alimentadores desde hoy: revisa los servicios afectados

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;