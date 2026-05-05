NASA alerta por HUNDIMIENTO acelerado de esta ciudad con millones de habitantes: ¿Qué pasará con ellos?

Un satélite de la NASA , NISAR, detecta hundimientos en Ciudad de México de hasta 2 cm por mes entre octubre de 2025 y enero de 2026, proporcionando datos cruciales en tiempo real.

Un reciente satélite de observación terrestre de la NASA muestra con una exactitud sin precedentes el rápido hundimiento del suelo en Ciudad de México, donde en algunas áreas se han registrado descensos superiores a 2 centímetros por mes entre octubre del 2025 y enero del 2026.

Los datos provienen del satélite NISAR, una misión conjunta entre la NASA y la agencia espacial india ISRO, que permite seguir casi en tiempo real las transformaciones en la superficie terrestre. Esta tecnología representa un avance importante frente a los métodos tradicionales, ya que brinda información constante y detallada sobre fenómenos que afectan directamente a las ciudades.

El satélite fue puesto en órbita el 30 de julio del 2025 desde el centro espacial Satish Dhawan, en India, como parte de un programa global de monitoreo terrestre. Su finalidad es medir con gran precisión los movimientos del suelo, el desplazamiento de masas de hielo y los cambios en los ecosistemas, y proporciona datos clave para la toma de decisiones en temas ambientales y urbanos.

NASA ciudad de México

En el caso de Ciudad de México, la información confirma la dimensión de un problema que se arrastra desde hace décadas, pero que ahora puede estudiarse con mayor precisión. El descenso del terreno está estrechamente ligado a la sobreexplotación de los acuíferos, una práctica necesaria para abastecer de agua a una de las urbes más grandes del mundo, aunque con fuertes consecuencias estructurales.

A ello se suma la condición geográfica de la capital, edificada sobre los sedimentos de un antiguo lago. Esta base lacustre hace que el suelo sea más vulnerable a deformaciones, lo que intensifica los efectos de la extracción de agua subterránea.

Las consecuencias de este fenómeno son diversas. El hundimiento continuo incrementa el riesgo de inundaciones, ocasiona daños en la infraestructura urbana —como fisuras en edificaciones, deformaciones en carreteras y afectaciones en redes de servicios— y dificulta la planificación del crecimiento de la ciudad.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han advertido que este proceso no ocurre de manera uniforme: algunas zonas del Valle de México presentan niveles de hundimiento más acelerados, sobre todo aquellas con mayor demanda de agua para uso urbano e industrial.