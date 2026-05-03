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Multa por exceso de mascotas: este es el monto que pagarían quienes tengan más de dos en casa

Propietarios tendrán que registrar sus mascotas y someterse a inspecciones para confirmar su bienestar, respondiendo a quejas vecinales.

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    Multa por exceso de mascotas: este es el monto que pagarían quienes tengan más de dos en casa
    Este es la gran multa que tendrán que pagar las familias si tienes más de dos mascotas en casa. | Composición Wapa
    Multa por exceso de mascotas: este es el monto que pagarían quienes tengan más de dos en casa

    En la ciudad de Chiclayo, se ha adoptado una nueva normativa municipal que afecta la tenencia de mascotas en los hogares. Esta regulación limita a dos el número máximo de mascotas permitidas por residencia y establece multas considerables para aquellos que lo excedan, con sanciones que podrían superar los S/1.000.

    El propósito de esta disposición es gestionar adecuadamente la convivencia con perros y gatos en áreas residenciales, mediante controles administrativos, revisiones técnicas, y un registro obligatorio de mascotas.

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    Regulación de mascotas en Chiclayo

    En cada residencia de Chiclayo sólo se permitirá tener dos mascotas, principalmente perros y gatos. Si una familia desea tener un animal adicional, deberá solicitar un permiso especial a la municipalidad, la cual enviará un equipo técnico para evaluar condiciones mínimas de espacio, limpieza y bienestar del animal.

    Es también obligatorio que los dueños inscriban a sus mascotas en el registro municipal veterinario. Con estas medidas, se pretende mantener un padrón que mejore el control sanitario e identifique a los responsables en caso de incidentes con mascotas.

    Reacciones sobre la normativa en Chiclayo

    La normativa ha provocado críticas de grupos de protección animal y ciudadanos, quienes temen un aumento en el abandono de mascotas. No obstante, la municipalidad justifica la medida debido a quejas vecinales relacionadas con problemas de convivencia, como suciedad y mordeduras, que suman entre 15 a 20 reportes al mes.

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    Multas significativas por incumplimiento

    Quienes desobedezcan esta norma y mantengan más de dos mascotas sin el permiso correspondiente, se enfrentarán a multas equivalentes al 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Con el valor actual, dichas multas llegan aproximadamente a S/1.100.

    SOBRE EL AUTOR:
    Multa por exceso de mascotas: este es el monto que pagarían quienes tengan más de dos en casa
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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