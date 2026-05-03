Multa por exceso de mascotas: este es el monto que pagarían quienes tengan más de dos en casa

Propietarios tendrán que registrar sus mascotas y someterse a inspecciones para confirmar su bienestar, respondiendo a quejas vecinales.

Este es la gran multa que tendrán que pagar las familias si tienes más de dos mascotas en casa. | Composición Wapa

Este es la gran multa que tendrán que pagar las familias si tienes más de dos mascotas en casa. | Composición Wapa

En la ciudad de Chiclayo, se ha adoptado una nueva normativa municipal que afecta la tenencia de mascotas en los hogares. Esta regulación limita a dos el número máximo de mascotas permitidas por residencia y establece multas considerables para aquellos que lo excedan, con sanciones que podrían superar los S/1.000.

El propósito de esta disposición es gestionar adecuadamente la convivencia con perros y gatos en áreas residenciales, mediante controles administrativos, revisiones técnicas, y un registro obligatorio de mascotas.

Regulación de mascotas en Chiclayo

En cada residencia de Chiclayo sólo se permitirá tener dos mascotas, principalmente perros y gatos. Si una familia desea tener un animal adicional, deberá solicitar un permiso especial a la municipalidad, la cual enviará un equipo técnico para evaluar condiciones mínimas de espacio, limpieza y bienestar del animal.

Es también obligatorio que los dueños inscriban a sus mascotas en el registro municipal veterinario. Con estas medidas, se pretende mantener un padrón que mejore el control sanitario e identifique a los responsables en caso de incidentes con mascotas.

Reacciones sobre la normativa en Chiclayo

La normativa ha provocado críticas de grupos de protección animal y ciudadanos, quienes temen un aumento en el abandono de mascotas. No obstante, la municipalidad justifica la medida debido a quejas vecinales relacionadas con problemas de convivencia, como suciedad y mordeduras, que suman entre 15 a 20 reportes al mes.

Multas significativas por incumplimiento