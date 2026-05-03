Pamela Franco SE QUIEBRA al hablar de la condición de su hija y conmueve a Ernesto Pimentel: "No esperamos un milagro"

Pamela Franco , al compartir la situación de su hija con Christian Domínguez, conmovió a Ernesto Pimentel, quien se expresó emotivamente. ¿Qué mencionó?

Uno de los momentos más duros ocurrió este sábado 2 de mayo cuando Pamela Franco participó en el programa 'Sábado Super Star'. Al tocar el tema de la condición de su hija con Christian Domínguez, la cantante se mostró visiblemente emocional al desvelar detalles sobre el grado de autismo de la niña. Ernesto Pimentel, conductor del programa, intentó reconfortarla y terminó compartiendo emotivas palabras, visiblemente emocionado.

Ernesto Pimentel llora por la hija de Pamela Franco y comparte un mensaje conmovedor

En el desarrollo del programa, Pamela Franco refirió de nuevo la condición de su hija con Christian Domínguez. Aunque no dio detalles concretos sobre el diagnóstico exacto del autismo de la menor, comentó que enfrenta dificultades para hablar y que su mayor anhelo es escucharla decir 'mamá' de manera espontánea.

En ese contexto, Ernesto Pimentel intervino diciendo: “Con todo mi cariño y esperanza quiero decir que detrás de cada neuropediatra, cada consultorio de terapia, cada educador, existen familias que construyen milagros, no que los esperan, por eso abrazo a todas las madres con hijos que lidian con dificultades”, manifestó emotivamente.

Luego de un abrazo compartido entre lágrimas, el presentador dirigió un mensaje a la hija de Pamela Franco: “Quiero decirle a Ma*** Cata** que tú misma eres un milagro impresionante. No aguardamos un milagro, cada hijo es un milagro por sí mismo, y necesitamos una sociedad que respete más la neurodiversidad”, comentó.

Pamela Franco insinúa falta de preocupación de Christian Domínguez por su hija