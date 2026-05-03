Pamela Franco SE QUIEBRA al hablar de la condición de su hija y conmueve a Ernesto Pimentel: "No esperamos un milagro"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Uno de los momentos más duros ocurrió este sábado 2 de mayo cuando Pamela Franco participó en el programa 'Sábado Super Star'. Al tocar el tema de la condición de su hija con Christian Domínguez, la cantante se mostró visiblemente emocional al desvelar detalles sobre el grado de autismo de la niña. Ernesto Pimentel, conductor del programa, intentó reconfortarla y terminó compartiendo emotivas palabras, visiblemente emocionado.
LEE MÁS: Federico Salazar alerta a fans al dar emotivo mensaje sobre el cáncer de próstata y su salud: "Tenemos que hablar ..."
Ernesto Pimentel llora por la hija de Pamela Franco y comparte un mensaje conmovedor
En el desarrollo del programa, Pamela Franco refirió de nuevo la condición de su hija con Christian Domínguez. Aunque no dio detalles concretos sobre el diagnóstico exacto del autismo de la menor, comentó que enfrenta dificultades para hablar y que su mayor anhelo es escucharla decir 'mamá' de manera espontánea.
En ese contexto, Ernesto Pimentel intervino diciendo: “Con todo mi cariño y esperanza quiero decir que detrás de cada neuropediatra, cada consultorio de terapia, cada educador, existen familias que construyen milagros, no que los esperan, por eso abrazo a todas las madres con hijos que lidian con dificultades”, manifestó emotivamente.
Luego de un abrazo compartido entre lágrimas, el presentador dirigió un mensaje a la hija de Pamela Franco: “Quiero decirle a Ma*** Cata** que tú misma eres un milagro impresionante. No aguardamos un milagro, cada hijo es un milagro por sí mismo, y necesitamos una sociedad que respete más la neurodiversidad”, comentó.
PUEDES VER: Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico
Pamela Franco insinúa falta de preocupación de Christian Domínguez por su hija
“Los abogados son costosos. (…) Francamente, no sé de dónde saca que tiene dinero, pero cuando he tenido que salir de viaje, no ha aportado ni 10 céntimos para la niña. La manutención no es todo, hay situaciones muy difíciles que atravesar, y aquellos que están en mi situación pueden comprenderlo. No detallaré situaciones específicas que enfrento como madre, ya que vivo con mi hija y sé por lo que paso, alguien que está media hora no lo sabe”, expresó Pamela Franco con indignación.