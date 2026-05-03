Federico Salazar alerta a fans al dar emotivo mensaje sobre el cáncer de próstata y su salud: "Tenemos que hablar ..."

Federico Salazar insta a los hombres a cuidarse al hablar de cáncer de próstata tras su separación de Katia Condos . Busca crear conciencia sobre la salud masculina.

Federico Salazar generó sorpresa al tratar el tema del cáncer de próstata durante su separación de Katia Condos. Desde su rol como conductor de 'América Noticias', Salazar utilizó sus redes sociales para difundir un video en el que reflexiona sobre la salud de los hombres, revela estadísticas sobre el impacto de este problema en Perú y confiesa haber tenido una complicación prostática.

Tradicionalmente reservado en lo personal, Salazar mostró una faceta distinta al expresar su experiencia de manera pública, con la intención de alertar a otros hombres sobre la importancia de la prevención.

Federico Salazar aborda el cáncer de próstata

"En Perú, anualmente, miles de hombres pierden la vida por cáncer de próstata. Yo mismo pasé por ello", dijo Salazar, lo que generó preocupación por su salud y llamó la atención sobre la importancia de los diagnósticos tempranos.

Salazar aseguró que actualmente está en buen estado y remarcó la necesidad de crear espacios de reflexión sobre la salud masculina y otro tema crucial: el suicidio. "Por suerte, todo está bien ahora, pero es vital hablar y afrontar también los suicidios", comentó, aunque no detalló la naturaleza exacta de su afección.

"Muchos no hablan de esto": Salazar sobre salud masculina

En su declaración, Salazar destacó la falta de visibilidad del suicidio masculino y advirtió sobre la tendencia de los hombres a descuidar su salud. "El suicidio lidera las causas de muerte entre hombres en Perú y globalmente, pero pocos lo afrontan, revisan su salud o piden ayuda oportuna", enfatizó, y subrayó la urgencia de discutir públicamente estos temas postergados.

Durante el Distinguished Gentleman's Ride, un evento internacional en el que motociclistas elegantemente vestidos recaudan fondos para la salud mental masculina y el cáncer de próstata, Salazar, identificado como motociclista, instó a sumarse a la causa. "Hoy es más que urgente hablar de esto y cuidarse mejor. Soy Federico Salazar, periodista y motociclista, participando el 17 de mayo en un evento por nuestra salud. Únete al ride, rodemos juntos por la salud masculina", finalizó.

¿Cuál fue el problema prostático de Federico Salazar?

En el pasado, Salazar confesó haber sufrido prostatitis en su juventud, una inflamación de la próstata generalmente causada por infecciones bacterianas, que puede agravarse si no se trata. Desde entonces, el periodista sigue un riguroso control médico como medida de prevención. "Me realizo ecografías, análisis de sangre y exámenes rutinarios desde que tuve prostatitis de joven, cuidándome desde entonces", compartió en una entrevista con Trome.