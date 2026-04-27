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¡TREMENDO FAIL! Karen Schwarz METE LA PATA tras volver de España y queda expuesta en redes

Karen Schwarz volvió a Chiclayo tras mudarse a España con Ezio Oliva y sus hijas, pero un descuido en su viaje laboral no pasó desapercibido. ¿Qué ocurrió?

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    Karen Schwarz compartió post y cometió un error. | Composición Wapa
    ¡TREMENDO FAIL! Karen Schwarz METE LA PATA tras volver de España y queda expuesta en redes

    ¡Vaya sorpresa! Tras trasladarse a España junto a Ezio Oliva y sus hijas, Karen Schwarz no ha tenido tiempo para descansar. Recientemente, regresó a Perú, específicamente a Chiclayo, por motivos laborales. No obstante, lo que prometía ser un viaje sin inconvenientes concluyó con un pequeño descuido que capturó la atención en redes sociales. Esta vez, la exmodelo compartió momentos de su travesía, sin notar un detalle que terminó llamando la atención de sus seguidores.

    El error de Karen Schwarz que pasó desapercibido para ella

    Durante el fin de semana, la presentadora viajó a Chiclayo para supervisar un módulo de venta de su marca ‘Valente’, compartiendo diversos videos de su labor. A pesar del ajetreo, decidió hacer una pausa para disfrutar de algún antojo vespertino.

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    Fue así como Karen Schwarz mostró su llegada a un puesto de chifles y helados, y no resistió la tentación de este dulce y salado postre. Sin embargo, el error surgió en el texto que agregó al video: “Me escapé por la tardesita a sasear mis antojos”, acompaña el video que editó a modo de vlog.

    Karen Schwarz comete error y publica frase con error.
    Karen Schwarz comete error y publica frase con error.

    Lo que la esposa de Ezio Oliva no notó es que muchos seguidores detectaron el error al escribir ‘tardesita’, cuando debería ser ‘tardecita’. Más llamativo fue el uso de ‘sasear’ en lugar de ‘saciar’; sin embargo, mantiene esta publicación en sus historias de Instagram.

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    Karen Schwarz recuerda una separación con Ezio Oliva

    “Yo no quería enamorarme, pero ocurrió… y justo cuando me enamoré él decidió que no era el momento. Nos distanciamos, lloraba mucho, no dormía en mi cama, me quedaba en el sofá, llorando a mares. Fue un periodo difícil… él me dijo ‘no me odies’, y le respondí ‘no regreses’”, compartió Karen Schwarz.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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