Llegó a votar acompañado de su mascota y terminó integrando una mesa electoral: “Compromiso cívico ausente”

Un votante acudió junto a su mascota a ejercer el sufragio , pero ante la falta de responsables asumió un rol inesperado en el centro electoral.

Ciudadano llega a votar con su perrita y termina como miembro de mesa. | Composición Wapa

Ciudadano llega a votar con su perrita y termina como miembro de mesa. | Composición Wapa

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 dejó una imagen que captó rápidamente la atención: un votante llegó con Maya, su perrita rescatada, al local de votación y terminó desempeñándose como miembro de mesa ante la ausencia de los titulares designados. Este hecho reavivó el debate sobre el compromiso ciudadano en las elecciones.

Votante asumió rol de miembro de mesa por faltas durante las elecciones

Lo que se esperaba que fuera un voto rápido se convirtió en una extensa jornada electoral. El ciudadano decidió sumarse como presidente de mesa al notar la ausencia de los miembros titulares en el centro de votación. En una entrevista televisiva, comentó que no era la primera vez que observaba una situación similar, pues ya había advertido la falta de compromiso en procesos electorales anteriores.

Ciudadano va con su mascota a votar y se queda con ella como miembro de mesa por falta de titulares.

Durante la cobertura de Latina Noticias, el elector manifestó su preocupación por la baja participación y la ausencia de miembros de mesa y votantes en las primeras horas. Esto volvió a resaltar la relevancia del deber cívico en las Elecciones 2026 en Perú, especialmente en una jornada crítica de segunda vuelta.

Maya, la perrita rescatada que acompañó toda la jornada electoral

El votante no llegó solo. Maya, una perrita rescatada hace seis meses en Huaraz, estuvo con él durante toda la espera. Previendo una posible prolongación de la jornada, el ciudadano se preparó con agua, croquetas y comida adicional ante la falta de integrantes en la mesa electoral.