Capturan al padre de Milenka Nolasco tras denuncia de agresión a adulta mayor: "Me patearon sin compasión"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La noche del sábado 6 de junio, en redes sociales, el creador de contenido Carlitos TV compartió una denuncia hecha por una mujer de sesenta y dos años contra Carlos Nolasco, padre de la conocida influencer Milenka. Las imágenes muestran a la denunciante gravemente afligida en una camilla.
Luzmila Ramos Cruz declaró haber sido atacada físicamente por Carlos y su hermano menor, llamado José. 'Ambos me patearon', afirmó la mujer mayor en el video viralizado. Según ella, el supuesto ataque ocurrió en una calle.
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Mujer de 62 años denuncia al padre de Milenka Nolasco
En su testimonio, la mujer indicó que la agresión fue sorpresiva. Explicó que mientras caminaba, el padre de Milenka Nolasco la atacó.
'Me golpearon, me atacaron sin compasión. No hice nada para provocarlos. Solo pasaba y me tomaron. Me lanzaron', relató Luzmila Ramos.
Además, mencionó tener contusiones y fracturas como resultado de la agresión. Pidió a quienes conocen su historia que exijan justicia, pues no podía moverse.
'Me lastimaron la cabeza y me fracturaron la cadera. No puedo moverme. Por favor, hagan justicia por mí, soy una señora de 62 años', agregó.
Motivo de la agresión a Luzmila Ramos
Según Carlitos TV, el incidente ocurrió durante una celebración del cumpleaños de Carlos Nolasco en Santa María, El Agustino. La fiesta duró hasta las 6.00 a. m., cuando un vecino quiso sacar su auto para ir al trabajo.
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Esto desencadenó una discusión entre algunos asistentes y el vecino, lo que derivó en una pelea en plena calle, donde Luzmila Ramos Cruz fue agredida. La mujer requirió atención médica tras las lesiones sufridas.
Detención del padre de Milenka Nolasco
La Policía actuó rápidamente y detuvo al padre de Milenka Nolasco. Carlitos TV explicó que los oficiales ingresaron a la casa de la influencer para capturar a Carlos Nolasco y a su hermano, ambos implicados en la agresión.
Un video compartido muestra a los agentes llevando al padre de Milenka esposado, mientras los vecinos vitoreaban a la Policía. 'Ahí está, ahí está. Siempre fue conflictivo', dijeron algunos.