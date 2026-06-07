Capturan al padre de Milenka Nolasco tras denuncia de agresión a adulta mayor: "Me patearon sin compasión"

Una mujer mayor denunció al padre de Milenka Nolasco por agredirla en la calle. Poco después, fue detenido y llevado a la comisaría.

Carlos Nolasco, padre de Milenka, fue detenido por la policía tras grave la denuncia. | Composición Wapa

Carlos Nolasco, padre de Milenka, fue detenido por la policía tras grave la denuncia. | Composición Wapa

La noche del sábado 6 de junio, en redes sociales, el creador de contenido Carlitos TV compartió una denuncia hecha por una mujer de sesenta y dos años contra Carlos Nolasco, padre de la conocida influencer Milenka. Las imágenes muestran a la denunciante gravemente afligida en una camilla.

Luzmila Ramos Cruz declaró haber sido atacada físicamente por Carlos y su hermano menor, llamado José. 'Ambos me patearon', afirmó la mujer mayor en el video viralizado. Según ella, el supuesto ataque ocurrió en una calle.

Mujer de 62 años denuncia al padre de Milenka Nolasco

En su testimonio, la mujer indicó que la agresión fue sorpresiva. Explicó que mientras caminaba, el padre de Milenka Nolasco la atacó.

'Me golpearon, me atacaron sin compasión. No hice nada para provocarlos. Solo pasaba y me tomaron. Me lanzaron', relató Luzmila Ramos.

Además, mencionó tener contusiones y fracturas como resultado de la agresión. Pidió a quienes conocen su historia que exijan justicia, pues no podía moverse.

'Me lastimaron la cabeza y me fracturaron la cadera. No puedo moverme. Por favor, hagan justicia por mí, soy una señora de 62 años', agregó.

Motivo de la agresión a Luzmila Ramos

Según Carlitos TV, el incidente ocurrió durante una celebración del cumpleaños de Carlos Nolasco en Santa María, El Agustino. La fiesta duró hasta las 6.00 a. m., cuando un vecino quiso sacar su auto para ir al trabajo.

Esto desencadenó una discusión entre algunos asistentes y el vecino, lo que derivó en una pelea en plena calle, donde Luzmila Ramos Cruz fue agredida. La mujer requirió atención médica tras las lesiones sufridas.

Detención del padre de Milenka Nolasco

La Policía actuó rápidamente y detuvo al padre de Milenka Nolasco. Carlitos TV explicó que los oficiales ingresaron a la casa de la influencer para capturar a Carlos Nolasco y a su hermano, ambos implicados en la agresión.