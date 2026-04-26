Karen Schwarz compartió el difícil momento que enfrenta junto a Ezio Oliva en España , destacando el impacto en sus hijas al vivir sin comodidades. ¿Cómo les afecta esta situación?

¡Una situación desafiante! Karen Schwarz ha decidido hablar abiertamente sobre las complicaciones que está viviendo su familia tras haber trasladado su hogar a España. La presentadora confesó que están enfrentando serios problemas económicos, lo que ha cambiado radicalmente su modo de vida, especialmente para sus hijas, quienes ahora viven en una casa sin lujos.

Karen Schwarz confiesa la quiebra financiera de su familia con Ezio Oliva

Durante una entrevista con Andrea Llosa, Karen confirmó que su situación económica es complicada tras mudarse a España con el objetivo de apoyar la carrera musical de su esposo Ezio Oliva, mientras se enfrentan a nuevos retos como familia.

“Actualmente, siento que sí, estamos en bancarrota, es algo muy personal, pero más allá de eso, lo veo como una historia de amor; sigo profundamente enamorada de alguien que lo da todo por su familia. El miedo o los ataques de pánico ocurren tanto a los ricos como a los pobres”, señaló Karen Schwarz.

La creadora de ‘Valente’ expresó que desean que sus hijas experimenten una vida con limitaciones: “Nos mudamos con la casa vacía. Mis hijas construyeron una mesa con cajas y maletas para comer juntos. Nacieron en un entorno cómodo gracias al trabajo de sus padres, pero queremos que vivan y entiendan que el esfuerzo comienza desde cero. Pasamos un mes en Perú con la casa vacía y otro mes en España sin pertenencias”, añadió.

Karen Schwarz explica que no le preocupa mantener a la familia si Ezio no puede