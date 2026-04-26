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Ducelia Echevarría reaparece enamorada y feliz en su nueva vida fuera de la televisión: "Un futuro bonito"

Ducelia Echevarría, exintegrante de ‘Esto es guerra’, decidió mudarse de Lima para establecerse en Pozuzo y se muestra afectuosa con su novio, un asesor inmobiliario.

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    Ducelia pasó por los realities más importantes de la TV, Esto es guerra y Combate. | Composición Wapa
    Ducelia Echevarría reaparece enamorada y feliz en su nueva vida fuera de la televisión: "Un futuro bonito"

    Ducelia Echevarría presentó a su nueva pareja después de dejar su carrera como presentadora en Lima. La exconcursante de 'Esto es guerra' ha regresado a Pozuzo (Oxapampa), su lugar de origen, donde vive con su padre y numerosos animales en una sencilla casa de madera en zonas rurales.

    El novio de Echevarría, oriundo también de Pozuzo, la acompaña para pasar tiempo con ella y colaborar en las labores diarias del campo. “Un futuro prometedor”, expresó Ducelia en una dedicación a su pareja, mientras compartía una imagen juntos y un collage de su nueva vida en el lugar donde nació.

    Ducelia Echevarría y su novio Brandon Yavar. Foto: Facebook.
    Ducelia Echevarría y su novio Brandon Yavar. Foto: Facebook.

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    Ducelia Echevarría comparte un beso con su pareja

    En los primeros meses de 2025, Ducelia Echevarría aseguró que está reabriendo su corazón al amor con Brandon Yabar Cielos, un asesor inmobiliario y gerente de operaciones, según su LinkedIn.

    La exfigura de reality, de treinta y dos años, posteó una imagen junto a Brandon donde comparten un beso frente al impresionante paisaje de Pozuzo.

    "Soñar con un futuro prometedor no es suficiente; es necesario esforzarse día a día para hacerlo real. Mi familia, mi hogar, y este sendero que estoy forjando lentamente. Gracias, divinidad, por traer a las personas correctas en el momento justo", comentó en Instagram.

    Ducelia Echevarría revela su nueva rutina en Pozuzo

    Ducelia Echevarría cobró notoriedad recientemente después de darse a conocer que optó por abandonar su vida en Lima para vivir en Pozuzo con su padre y cuidar los animales de su caserío. En sus redes, la modelo ha mostrado imágenes alimentando a vacas, corderos y gallinas, así como plantando frutas y verduras.

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    Además, exhibió su nueva vivienda de madera en medio del campo, donde reside junto a su padre, recibiendo frecuentes visitas de familiares. Su audiencia en redes sociales la elogió por este drástico cambio de vida y por optar por la cercanía familiar y las tareas rurales sobre la capitalina comodidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ducelia Echevarría reaparece enamorada y feliz en su nueva vida fuera de la televisión: "Un futuro bonito"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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