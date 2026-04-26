Ducelia Echevarría , exintegrante de ‘Esto es guerra’, decidió mudarse de Lima para establecerse en Pozuzo y se muestra afectuosa con su novio, un asesor inmobiliario.

Ducelia pasó por los realities más importantes de la TV, Esto es guerra y Combate. | Composición Wapa

Ducelia pasó por los realities más importantes de la TV, Esto es guerra y Combate. | Composición Wapa

Ducelia Echevarría presentó a su nueva pareja después de dejar su carrera como presentadora en Lima. La exconcursante de 'Esto es guerra' ha regresado a Pozuzo (Oxapampa), su lugar de origen, donde vive con su padre y numerosos animales en una sencilla casa de madera en zonas rurales.

El novio de Echevarría, oriundo también de Pozuzo, la acompaña para pasar tiempo con ella y colaborar en las labores diarias del campo. “Un futuro prometedor”, expresó Ducelia en una dedicación a su pareja, mientras compartía una imagen juntos y un collage de su nueva vida en el lugar donde nació.

Ducelia Echevarría y su novio Brandon Yavar. Foto: Facebook.

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Ducelia Echevarría comparte un beso con su pareja

En los primeros meses de 2025, Ducelia Echevarría aseguró que está reabriendo su corazón al amor con Brandon Yabar Cielos, un asesor inmobiliario y gerente de operaciones, según su LinkedIn.

La exfigura de reality, de treinta y dos años, posteó una imagen junto a Brandon donde comparten un beso frente al impresionante paisaje de Pozuzo.

"Soñar con un futuro prometedor no es suficiente; es necesario esforzarse día a día para hacerlo real. Mi familia, mi hogar, y este sendero que estoy forjando lentamente. Gracias, divinidad, por traer a las personas correctas en el momento justo", comentó en Instagram.

Ducelia Echevarría revela su nueva rutina en Pozuzo

Ducelia Echevarría cobró notoriedad recientemente después de darse a conocer que optó por abandonar su vida en Lima para vivir en Pozuzo con su padre y cuidar los animales de su caserío. En sus redes, la modelo ha mostrado imágenes alimentando a vacas, corderos y gallinas, así como plantando frutas y verduras.