Ducelia frenó las burlas y reveló la terrible decisión que la llevó a cambiar su voz: "Fue duro"

"A mí me cambio la voz porque me pusieron esteroides. No sé qué me habrán puesto, pero lo que me pusieron hizo que cambie mi voz (…) Yo participé en el Miss Perú Mundo en el 2014 y ahí conozco a una persona que influye en mi decisión de aceptarla. Yo nunca había visto eso, no sabía qué era. Me dijo que entrenando no iba a obtener los objetivos que tenía. Me dijo que nada me iba a pasar. Yo estaba en una época muy vulnerable. Mi mamá casi se desmaya al verme, no me reconoció", declaró la modelo.