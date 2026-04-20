¡Con el corazón dividido! A pocas semanas de haberse instalado en España junto a su familia, Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso al Perú. La empresaria abrió su corazón sobre lo difícil que resulta sobrellevar la distancia física, tanto de sus seres queridos como de la familia que formó con su esposo, Ezio Oliva. No obstante, también expresó su gratitud por el respaldo recibido en medio de esta nueva etapa.

Karen Schwarz explica su distancia de su familia

El retorno de la influencer no es permanente, sino parte de una dinámica que marcará su rutina en adelante: viajará una vez al mes a Lima para atender de cerca sus compromisos empresariales, especialmente con su marca 'Valente', que tiene previsto un evento en Chiclayo. A través de sus redes sociales, Karen compartió el emotivo reencuentro con sus padres y hermanos, a quienes sorprendió de madrugada.

“Hay algo tan poderoso en saber que siempre van a estar ahí, esperándote: mamá, papá, hermanos… ese amor que no se mueve, aunque tú sí lo hagas”, expresó Karen Schwarz, dejando en claro que este constante ir y venir será clave para equilibrar su rol de madre y empresaria.

Pese a la emoción del reencuentro, la exreina de belleza no ocultó la nostalgia por estar lejos de su hogar en Madrid. "No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva pero también es parte de crecer, de seguir soñando y de construir algo más grande. Así va a ser, una vez al mes… entre Perú y España, entre despedidas y reencuentros. Porque también se vale perseguir tus sueños personales y profesionales, sin dejar de amar profundamente tu hogar", señaló.

Ezio Oliva le muestra su apoyo