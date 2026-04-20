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Karen Schwarz tiene radical decisión al regresar a Lima y separarse de su familia

Tras solo algunas semanas de haberse mudado a España, Karen Schwarz regresa al Perú. ¿Qué pasó con su familia?

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    Karen Schwarz tiene radical decisión al regresar a Lima y separarse de su familia
    Karen Schwarz regresa a Perú | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Karen Schwarz tiene radical decisión al regresar a Lima y separarse de su familia

    ¡Con el corazón dividido! A pocas semanas de haberse instalado en España junto a su familia, Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso al Perú. La empresaria abrió su corazón sobre lo difícil que resulta sobrellevar la distancia física, tanto de sus seres queridos como de la familia que formó con su esposo, Ezio Oliva. No obstante, también expresó su gratitud por el respaldo recibido en medio de esta nueva etapa.

    Karen Schwarz explica su distancia de su familia

    El retorno de la influencer no es permanente, sino parte de una dinámica que marcará su rutina en adelante: viajará una vez al mes a Lima para atender de cerca sus compromisos empresariales, especialmente con su marca 'Valente', que tiene previsto un evento en Chiclayo. A través de sus redes sociales, Karen compartió el emotivo reencuentro con sus padres y hermanos, a quienes sorprendió de madrugada.

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    “Hay algo tan poderoso en saber que siempre van a estar ahí, esperándote: mamá, papá, hermanos… ese amor que no se mueve, aunque tú sí lo hagas”, expresó Karen Schwarz, dejando en claro que este constante ir y venir será clave para equilibrar su rol de madre y empresaria.

    Pese a la emoción del reencuentro, la exreina de belleza no ocultó la nostalgia por estar lejos de su hogar en Madrid. "No es fácil dejar a mis gorditas y a Ezio Oliva pero también es parte de crecer, de seguir soñando y de construir algo más grande. Así va a ser, una vez al mes… entre Perú y España, entre despedidas y reencuentros. Porque también se vale perseguir tus sueños personales y profesionales, sin dejar de amar profundamente tu hogar", señaló.

    Ezio Oliva le muestra su apoyo

    Por su parte, Ezio Oliva no dudó en respaldar públicamente a su esposa. A través de los comentarios en Instagram, el cantante le dedicó un breve pero significativo mensaje: “Te amo, orgullosísimo de ti”, reafirmando su apoyo en esta etapa de crecimiento personal y profesional.

     

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Schwarz tiene radical decisión al regresar a Lima y separarse de su familia
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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