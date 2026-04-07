Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Temblor en Perú hoy, 6 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Karen Schwarz sorprende al anunciar su futuro en España junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

La exMiss Perú, Karen Schwarz y su esposo Ezio Oliva tomaron la radical decisión de mudar a toda la familia a España para que el cantante consolide su carrea musical.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karen Schwarz sorprende al anunciar su futuro en España junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”
    Karen Schwarz tiene 10 años de matrimonio con Ezio Oliva. | Composición Wapa
    Karen Schwarz sorprende al anunciar su futuro en España junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

    Karen Schwarz sorprendió al revelar que decidió mudarse a España junto a Ezio Oliva y a sus dos hijas, para que su esposo consolide su carrera como cantante. Ahora, la expresentadora de televisión compartió con sus seguidores a qué se dedicará mientras se empieza una nueva vida en el extranjero.

     “¿Estás lista, Europa?”, fue lo que compartió en sus redes sociales para anunciar que sigue liderando su empresa de ropa femenina Valente, que ya venía administrando en Lima, pero en esta ocasión inicia desde cero y aportará por conquistar al público europeo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relación

    Karen Schwarz quiere internacionalizar su marca de ropa

    La exMiss Perú expresó su emoción al contar que está asumiendo un gran reto al querer expandir su marca de ropa interior modeladora Valente por toda Europa.  “Paras, respiras y sigues cumpliendo tus sueños. Siempre para dar el siguiente paso hay que visualizar en grande, porque ahí está el reto”, escribió la ex figura de ‘Yo soy’ en un inicio.

    “¿Quién dijo que tus sueños se apagan cuando das el siguiente paso? Todo lo contrario, gracias, Valente, por tanto. ¿Estás lista, Europa? Vamos al siguiente nivel... Muy pronto”, indicó. Tras esto, agradeció a todo su equipo de trabajo por seguir acompañándola en este nuevo desafío.

    wapa.pe

    En el post que compartió, las seguidoras de la empresaria aplaudieron su anuncio y la felicitaron, mientras que otras empezaron a preguntar si harán envíos a distintas ciudades de España y Europa. “Zaragoza presente, Karen”, “Estamos listos aquí en Madrid”, “Del Perú al mundo”, “¿Hacen envíos a Londres?”, “¿Habrá en Milano?”, fueron algunos de los comentarios.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción

    Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran su nueva realidad en España

    Karen Schwarz, Ezio Oliva y sus dos hijas se mudaron a España y sorprendieron al anunciar sobre su mudanza y cómo están empezando desde cero en un nuevo lugar. Compartieron unas fotos donde se puede ver a la pareja almorzando sobre una caja de cartón, mientras sus pequeñas están sentadas en el piso y usan una maleta como mesa.

    Esto ocurre porque aún se encuentran en plena etapa de acondicionamiento de su nuevo departamento, avanzando gradualmente en su implementación con la instalación de camas, la cocina y otros ambientes esenciales. En su publicación, Ezio Oliva se mostró optimista y seguro de que muy pronto podrán disfrutar al máximo de su nuevo hogar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Schwarz sorprende al anunciar su futuro en España junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relación

    Katia Condos rompe su silencio y revela detalles del fin de su matrimonio con Federico Salazar: “No esperaba esta situación”

    Captan a Federico Salazar con una mujer tras anuncio de separación con Katia Condos

    Mario Irivarren se pronuncia tras palabras de Onelia Molina en donde pide que lo destruyan

    Ezio Oliva colapsa por ansiedad y CONMUEVE al revelar la difícil situación junto a Karen Schwarz y sus hijas

    Lo más vistos en Farándula

    Ezio Oliva y Karen Schwarz asombran al revelar la realidad en la que viven tras mudarse a España

    ¡Sin filtros! Pamela López se lanza contra Samahara Lobatón y expone que sabe más de lo que todos creen

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    Diego Chávarri confiesa en vivo si tuvo romance con Pamela López tras grave acusación de Melissa Klug

    Shirley Arica patea la comida de Pamela López y desata fuerte discusión con Samahara Lobatón: “Mocosa de mie***”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;