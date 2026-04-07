Karen Schwarz sorprende al anunciar su futuro en España junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

La exMiss Perú, Karen Schwarz y su esposo Ezio Oliva tomaron la radical decisión de mudar a toda la familia a España para que el cantante consolide su carrea musical.

Karen Schwarz sorprendió al revelar que decidió mudarse a España junto a Ezio Oliva y a sus dos hijas, para que su esposo consolide su carrera como cantante. Ahora, la expresentadora de televisión compartió con sus seguidores a qué se dedicará mientras se empieza una nueva vida en el extranjero.

“¿Estás lista, Europa?”, fue lo que compartió en sus redes sociales para anunciar que sigue liderando su empresa de ropa femenina Valente, que ya venía administrando en Lima, pero en esta ocasión inicia desde cero y aportará por conquistar al público europeo.

Karen Schwarz quiere internacionalizar su marca de ropa

La exMiss Perú expresó su emoción al contar que está asumiendo un gran reto al querer expandir su marca de ropa interior modeladora Valente por toda Europa. “Paras, respiras y sigues cumpliendo tus sueños. Siempre para dar el siguiente paso hay que visualizar en grande, porque ahí está el reto”, escribió la ex figura de ‘Yo soy’ en un inicio.

“¿Quién dijo que tus sueños se apagan cuando das el siguiente paso? Todo lo contrario, gracias, Valente, por tanto. ¿Estás lista, Europa? Vamos al siguiente nivel... Muy pronto”, indicó. Tras esto, agradeció a todo su equipo de trabajo por seguir acompañándola en este nuevo desafío.

En el post que compartió, las seguidoras de la empresaria aplaudieron su anuncio y la felicitaron, mientras que otras empezaron a preguntar si harán envíos a distintas ciudades de España y Europa. “Zaragoza presente, Karen”, “Estamos listos aquí en Madrid”, “Del Perú al mundo”, “¿Hacen envíos a Londres?”, “¿Habrá en Milano?”, fueron algunos de los comentarios.

Karen Schwarz y Ezio Oliva muestran su nueva realidad en España

Karen Schwarz, Ezio Oliva y sus dos hijas se mudaron a España y sorprendieron al anunciar sobre su mudanza y cómo están empezando desde cero en un nuevo lugar. Compartieron unas fotos donde se puede ver a la pareja almorzando sobre una caja de cartón, mientras sus pequeñas están sentadas en el piso y usan una maleta como mesa.